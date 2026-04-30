Grupa Azoty otrzymała rezygnację Mirosława Ptasińskiego z członkostwa w zarządzie spółki i funkcji wiceprezesa zarządu ze skutkiem na koniec 30 kwietnia 2026 roku, podała spółka.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews