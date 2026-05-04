ML System odnotował 42,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 40,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 29,26 mln zł wobec 32,42 mln zł straty rok wcześniej.

„Podsumowując rok 2025, należy wskazać na dwa oblicza działalności grupy kapitałowej ML System. Z jednej strony mierzyliśmy się z trudną sytuacją płynnościową i presją rynkową, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach całorocznych. Z drugiej – trzeci i czwarty kwartał przyniósł wyraźny przełom operacyjny, potwierdzając, że wdrożona strategia sprzedaży wysokomarżowych projektów BIPV oraz wytężona praca całego zespołu zaczyna przynosić oczekiwane rezultaty” – powiedziała prezes Edyta Stanek, cytowana w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,85 mln zł w 2025 r. wobec 162,29 mln zł rok wcześniej.

„Wyraźna poprawa dynamiki nastąpiła w samym IV kwartale 2025 r., w którym przychody wzrosły o 4,6 % r/r do poziomu 50,8 mln zł, a wynik EBITDA osiągnął dodatni wynik 7 mln zł wobec ujemnej wartości 8,9 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku. W ostatnim kwartale roku spółka zdołała poprawić wynik netto o 10,5 mln zł rok do roku, ograniczając stratę do poziomu 5,7 mln zł. Jednocześnie spółka weszła w 2026 rok z rekordowym portfelem zamówień, przekraczającym 270 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Poprawa rentowności odnotowana w drugiej połowie roku wynikała z istotnego przesunięcia w strukturze rzeczowej przychodów w stronę usług kontraktowych oraz produkcji przemysłowej o wyższej marży. W samym IV kwartale 2025 r. przychody z usług kontraktowych wzrosły do 35 mln zł (z poziomu 16,9 mln zł rok wcześniej), a ze sprzedaży produkcji przemysłowej do 10,7 mln zł (wobec 6,7 mln zł w analogicznym okresie 2024 r.). Wypracowanie drugiego z rzędu dodatniego wyniku operacyjnego przy zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej wskazuje na pomyślne zakończenie najtrudniejszego etapu optymalizacji procesów wewnętrznych, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2025 r. wyniosła 49,1 mln zł wobec 42,96 mln zł straty rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

