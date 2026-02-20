ML System zanotował ok. 4,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2025 r. wobec 16,2 mln zł straty w IV kw. 2024 r. oraz skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie ok. 9,9 mln zł wobec 9 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie ok. 49,5 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 48,6 mln zł w IV kw. 2024 r.

Wartość portfela zleceń spółki na koniec stycznia 2026 r. przekroczyła 270 mln zł, podano także.

„Pozyskane finansowanie dodatkowe od instytucji finansujących Grupę oraz gwarancje KUKE przełożyły się wprost na poprawę wyników w trzecim oraz czwartym kwartale 2025. Mamy pełną świadomość, że kluczowym czynnikiem ograniczającym tempo naszej dalszej skali wzrostu pozostaje nadal dostęp do kapitału obrotowego. Jest to dla nas priorytetowy obszar zarządczy, dlatego pozostajemy w stałym, konstruktywnym dialogu z bankami i instytucjami finansującymi. Aktywnie analizujemy różne scenariusze wzmocnienia kapitałowego, aby w pełni wykorzystać sprzyjające otoczenie rynkowe i zabezpieczyć obsługę podpisanych kontraktów oraz finansowanie dla dalszego, stabilnego rozwoju spółki” – powiedziała współzałożycielka i prezes ML System Edyta Stanek, cytowana w komunikacie.

„Wyniki finansowe czwartego kwartału potwierdzają konsekwencję we wdrażaniu strategii sprzedaży wysokomarżowych projektów, w szczególności projektów fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem, w skrócie BIPV (z ang. Building Integrated Photovoltaics). Kolejny z rzędu kwartał ze zwiększonymi przychodami (wzrost o 37% względem III kw. 2025) oraz dodatnią EBITDA, która kwartał po kwartale wzrosła o 8,5 mln zł. Wdrożenie nowej strategii opartej na ekspansji na rynkach europejskich, gdzie nasze produkty cieszą się dużym uznaniem od Wiednia przez Ateny po Kordobę, zaczyna przynosić już wymierne efekty operacyjne” – dodał współzałożyciel i wiceprezes Dawid Cycoń.

W 2025 roku ML System umacniał sukcesywnie swoją pozycję rynkową, podpisując kluczowe kontrakty międzynarodowe w wysokomarżowym segmencie BIPV. Zrealizowane projekty wielkoskalowe przełożyły się na pozyskanie nowych kontraktów, m.in. największej w Europie elewacji fotowoltaicznej w Wiedniu o powierzchni ponad 18,9 tys. m2 oraz instalacje dla trzech szpitali w Grecji o łącznej powierzchni przeszło 17,5 tys. m2. Rosnący rynek europejski widać również na przykładzie Dworca w Lubljanie, gdzie Spółka dostarcza 8,2 tys. m2 modułów BIPV oraz biurowca ING we Frankfurcie, dla którego dostarczamy 2,4 tys. m2 okładziny PhotonWall. Ekspansja objęła także rynek hiszpański poprzez dostawę pokrycia dachowego BIPV dla Muzeum Madinat al-Zahra w Kordobie znajdującego się pod opieką hiszpańskiego konserwatora zabytków, wymieniono w materiale.

Według szacunków w ujęciu narastającym za cały 2025 r. ML System wypracowała 121,5 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 162,3 mln zł rok wcześniej, przy wyniku EBITDA na poziomie -4,5 mln zł wobec -5,2 mln zł rok wcześniej. Strata netto za ten okres ukształtowała się na poziomie 41,4 mln zł wobec straty 40,8 mln zł w 2024 r.

Publikacja zaudytowanych wyników Grupy zaplanowana jest na 30 kwietnia br.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2024 r. miała 162,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

