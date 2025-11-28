W III kwartale 2025 r. spółka ML System osiągnęła 36,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (-6,2 mln zł r/r). EBITDA wyniosła 1,4 mln zł wobec -11,1 mln zł rok wcześniej (+12,5 mln zł r/r). Strata netto zmniejszyła się do -6,2 mln zł z -21,6 mln zł rok wcześniej (+15,4 mln zł r/r). Wyniki były lepsze od szacunków przedstawionych 13 listopada, tj. 35,9 mln zł przychodów, 1,2 mln zł zysku EBITDA oraz -6,7 mln zł straty netto). W samym wrześniu 2025 r. spółka wypracowała 27,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy zysku EBITDA na poziomie 3,7 mln zł oraz zysku netto w wysokości 1,5 mln zł.

Warta 45,2 mln zł brutto (wariant maksymalny) oferta ML System dotycząca budowy instalacji OZE dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) ze Świdnicy została wybrana jako najkorzystniejsza. Sercem projektu będzie magazyn energii o pojemności 6 MWh.

Wartość portfela zleceń spółki do realizacji od IV kwartału br. wynosi 219 mln zł. Ponadto oferty Spółki warte 46,6 mln zł netto (w tym kontrakt dla MPK Świdnica) zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Wyższa rentowność i powrót do dodatniej EBITDA

– W III kwartale 2025 r. poprawiliśmy rentowność i wróciliśmy na dodatni poziom EBITDA, jednocześnie ograniczając stratę netto wobec poprzedniego roku. Przychody były nieco niższe r/r, ale ostateczne rezultaty okazały się lepsze od wcześniej sygnalizowanych szacunków. Ważnym akcentem kwartału był mocny wrzesień, w którym spółka wypracowała dodatnie wyniki na poziomie EBITDA i netto. Równolegle wyraźnie wzrosło znaczenie eksportu – zarówno w zleceniach produkcyjnych, jak i w sprzedaży ogółem – co wpisuje się w kierunek rozwoju na rynkach zagranicznych. Spółka konsekwentnie realizuje program poprawy płynności i efektywności kosztowej, czego odzwierciedleniem jest m.in. niższe zatrudnienie w porównaniu z ubiegłym rokiem – komentuje Edyta Stanek,

prezes ML System.

Mimo portfela zamówień na poziomie 219 mln zł spółka wciąż mierzy się z wyzwaniem niedostatecznego kapitału obrotowego. Uzupełnianie tej luki zaliczkami z kontraktów eksportowych nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału produkcyjnego i sprzedażowego, pomimo ożywienia na europejskim rynku modernizacji budynków. Pozyskanie kapitału obrotowego pozostaje kluczowe dla poprawy wyników i trwałej poprawy rentowności w kolejnych okresach.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. udział eksportu w zleceniach produkcyjnych w ML System wzrósł do 64,8% z 13,9% rok wcześniej, a jego udział w sprzedaży ogółem zwiększył się do 17,6% z 6,6%. W samym III kwartale 2025 r. eksport odpowiadał za 66,6% zleceń produkcyjnych wobec 13,8% w analogicznym okresie 2024 r.

Narastająco, tj. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r., spółka wypracowała 72,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie EBITDA na poziomie 14,4 mln zł. Strata netto za ten okres wyniosła 36,7 mln zł. W analogicznym okresie 2024 r. obroty wyniosły 113,7 mln zł, przy 3,5 mln zł zysku EBITDA oraz 24,6 mln zł straty netto.

Oferta dla MPK Świdnica o wartości 45,2 mln zł brutto

Celem projektu dla MPK Świdnica jest budowa instalacji off-grid o łącznej nominalnej mocy wyjściowej 1,63 MW (AC), której sercem będą magazyny energii o pojemności 6 MWh, wraz z systemem SCADA. Źródłem OZE będzie fotowoltaika montowana na carportach o mocy 1,33 MW (AC) oraz małe turbiny wiatrowe o mocy 0,3 MW (AC). Wytworzona energia posłuży do zasilania autobusów elektrycznych znajdujących się w zasobach MPK Świdnica.

– Zgodnie z wymaganiami co najmniej 50% elementów systemu musi zostać wyprodukowane w UE. Tego typu zapisy w SIWZ, które od przyszłego roku mają stać się obligatoryjne, istotnie zwiększają nasze szanse w rywalizacji z konkurencją chińską. Naszą kluczową przewagą jest własny, profesjonalny system zarządzania energią w połączeniu z produktami spółki, od lat z powodzeniem wdrażany m.in. w Miejskich Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), na lotniskach oraz dworcach — w tym na Dworcu Zachodnim w Warszawie. W wielu krajach, takich jak Czechy czy Włochy, rozwiązania chińskie są ponadto wyłączane z przetargów ze względów bezpieczeństwa – podkreśla Dawid Cycoń, wiceprezes ML System.

ML System realizuje obecnie kontrakty zgodne ze strategią o łącznej powierzchni blisko 57 tys. m², z czego 3,2 tys. m² stanowi ceramiczna dachówka fotowoltaiczna PhotonRoof, 26,3 tys. m² – fotowoltaiczne płyty elewacyjne PhotonWall, a 27,5 tys. m² – moduły BIPV.

Źródło: Spółka