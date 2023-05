ML System rozszerzy strategię grupy kapitałowej o nowe produkty ery kwantowej, zgodnie z którą zakłada uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, łączących funkcje klasycznej dachówki ceramicznej i standardowego panelu PV oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Na uruchomienie i rozwój produkcji planuje przeznaczyć w latach 2023-2024 ok. 120 mln zł, podała spółka. MLS spodziewa się w II połowie 2025 r. powyżej 120 mln zł przychodów ze sprzedaży ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych w ujęciu rocznym, przy dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA.

„Zarząd spółki przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Jako dodatkowe źródło finansowania, spółka zamierza pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji, planowanej po uzyskaniu zgody akcjonariuszy na WZA” – podano w podsumowaniu rozszerzenia strategii.

„W wyniku realizacji założeń strategii, zarząd ML System oczekuje osiągnięcia w drugiej połowie 2025 r. przychodów ze sprzedaży ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych na poziomie powyżej 200 mln zł w ujęciu rocznym, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Równocześnie spółka będzie kontynuowała rozwój sprzedaży szkła powłokowego, w tym szyb z aktywną powłoką kwantową, a także innych projektów komunikowanych interesariuszom oraz akcjonariuszom, zgodnie z dotychczasowymi założeniami” – czytamy dalej.

Spółka zakłada, że zautomatyzowana linia produkcyjna będzie gotowa do rozruchu w II kwartale 2024 roku, a produkcja właściwa rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 roku. Pełne moce produkcyjne zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2025 roku. Nakłady inwestycyjne na projekt w wysokości około 120 mln zł obejmują zakup linii produkcyjnej.

Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych produktu ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m2 miesięcznie jest planowane w drugiej połowie 2025 r. Na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez globalne koncerny budowlane popyt na nowe produkty prognozowany jest na poziomie przewyższającym planowane możliwości produkcyjne spółki. Dla potrzeb realizacji projektu spółka planuje zatrudnić 120 osób w systemie pracy dwuzmianowej.

Spółka zamierza wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby zdynamizować swój rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie.

„Wprowadzenie nowych produktów, jakimi są ceramiczne dachówki fotowoltaiczne oraz fotowoltaiczne płyty elewacyjne, napędzane jest rosnącą świadomością w zakresie konieczności zwrócenia się ku źródłom odnawialnym, a przede wszystkim obecnymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi. Silne ukierunkowanie Unii Europejskiej na transformację energetyczną uwidacznia europejski projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków EPBD z dnia 16.02.2023 r. Na mocy planowanej dyrektywy, kraje Unii zobowiązane zostaną do wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych, których efektem ma być ujednolicenie standardów sprawności energetycznej w budownictwie. Zakładany harmonogram zmian na najbliższe lata zakłada m.in. osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków zajmowanych, eksploatowanych lub będących własnością władz publicznych od 2026 roku oraz osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków prywatnych od roku 2028” – podano.

Spółka podkreśliła także, że wprowadzane nowe produkty stanowią rozwinięcie oferty i są efektem prac rozwojowych związanych z powłokami kwantowymi, a także ultra precyzyjnymi technologiami produkcyjnymi, stosowanymi przez ML System.

„Obrazują one nowe podejście spółki do formy i struktury sprzedaży jak również konwersję ze sprzedaży projektowej, właściwej dla dotychczasowej produkcji, na sprzedaż masową, w zakresie nowych produktów i dopasowanych do nich kanałów sprzedaży. Przewagi techniczne, pozytywna zmiana wielkości popytu oraz strategia masowej produkcji daje duże szanse uzyskania zakładanych wskaźników, a także stabilizację przychodów i dywersyfikację ryzyk” – wskazała spółka.

Spółka poinformowała też, że w zakresie formalno-prawnym wszystkie wyroby posiadają dopuszczenia do stosowania oraz spełniają wymagania w obszarze norm fotowoltaicznych i budowlanych oraz, że zidentyfikowała wiodących europejskich producentów materiałów budowlanych i pokryć dachowych jako kanały dystrybucji dla nowych produktów.

„Spółka prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami na temat potencjalnej współpracy komercyjnej w obszarze nowych produktów” – czytamy w komunikacie.

Oczekiwana i szacowana przez zarząd cena ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych będzie konkurencyjna, w przeliczeniu na m2 powierzchni, w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań, tj. klasycznej dachówki lub klasycznej płyty elewacyjnej, uzupełnionych o oddzielny moduł PV. W kosztach uwzględnione są marże dystrybucyjne oraz sposoby pakowania i dystrybucji. Równocześnie parametry w zakresie efektywności energetycznej nowych rozwiązań będą zbliżone do najlepszych paneli fotowoltaicznych, podano.

„Innowacyjne dachówki fotowoltaiczne i fotowoltaiczne płyty elewacyjne bardzo dobrze wpisują się w globalne trendy rynkowe dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie, jednocześnie odznaczając się walorami estetycznymi i trwałością. Nowe produkty spółki są komplementarne wizualnie i sposobem montażu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie i mogą być z nimi w pełni zintegrowane, co razem z efektywnością kosztową i energetyczną, będzie według spółki stanowić o ich przewadze konkurencyjnej w stosunku do dotychczasowych rozwiązań” – wskazała spółka.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews