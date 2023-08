MLP Group odnotował 108,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 404,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 168,39 mln zł wobec 518,79 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,99 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 60,67 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2023 r. spółka miała 82,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 433,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 185,7 mln zł w porównaniu z 123,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 97,17 mln zł wobec 59,56 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej grupy są przychody osiągane z czynszów z najmu nieruchomości inwestycyjnych. Przychody te w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 100 254 tys. zł i wzrosły o 49,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Wzrost przychodów z tytułu czynszów z najmu nieruchomości (o 33 077 tys. zł), wynika głównie z: (i) wydania w najem łącznie ok. 203 tys. m2 powierzchni w okresie pomiędzy 30 czerwca 2022 roku, a 30 czerwca 2023 roku, (ii) z zawartych przedłużeń umów najmu, których termin zakończenia przypadł w 2023 roku, (iii) indeksacji czynszów (8,4%)” – czytamy w sprawozdaniu.

Strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w 2023 roku wynikała z ujemnych różnic kursowych na kwotę 183 550 tys. zł, których wpływ został częściowo skompensowany zmianą wyceny na łączną kwotę 69 760 tys. zł, podano.

Łączny negatywny wpływ różnic kursowych na wycenę nieruchomości inwestycyjnych wyniósł 224 316 tys. zł i miał odzwierciedlenie:

– bezpośrednio w kapitale własnym w kwocie 40 766 tys. zł (różnice kursowe dotyczące spółek zagranicznych);

– w rachunku zysków i strat w kwocie 183 550 tys. zł (różnice kursowe dotyczące portfela polskiego), podano również.

„W I połowie 2023 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost czynszów w ujęciu porównywalnym, o 15,1% w ciągu roku. Ze względu na ograniczoną podaż nadal obserwujemy silny popyt ze strony najemców i jedne z najniższych w historii poziomy pustostanów” – czytamy w sprawozdaniu.

„Ponadto w I połowie 2023 roku MLP Group oddało do użytku ok. 97 tys. m2 GLA, zwiększając czynsze generowane przez projekty ukończone w poprzednim roku o nowo zakontraktowane czynsze w kwocie 14,6 mln zł. Rentowny portfel planowanych inwestycji pozwala na pozytywne aktualizacje, przy wysokim poziomie zwrotu (yield on cost), przekraczającym średnio 10%, dzięki wykorzystaniu wyróżniającego się na tle branży banku ziemi, który udało nam się nabyć po atrakcyjnych cenach. Obecny portfel nieruchomości niezmiennie osiąga bardzo dobre wyniki, również na poziomie wskaźników operacyjnych” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 13,55 mln zł wobec 10,41 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 279 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews