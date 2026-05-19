MLP Group odnotowało 32,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2026 r. wobec 42,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 111,65 mln zł wobec 49,83 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA bez przeszacowania sięgnął 59,5 mln zł wobec 53,9 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,6 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 109,2 mln zł rok wcześniej.

„Europejski sektor powierzchni przemysłowych i logistycznych wszedł w 2026 rok z wyraźnymi sygnałami ożywienia, wspieranymi przez poprawę sentymentu inwestycyjnego oraz stabilizację warunków finansowania. Utrzymujący się wysoki popyt na nowoczesne powierzchnie logistyczne koncentruje się przede wszystkim w największych aglomeracjach miejskich i regionach metropolitalnych, co pozostaje w pełni spójne ze strategią MLP Group, ukierunkowaną na rozwój projektów w kluczowych lokalizacjach miejskich na głównych rynkach działalności spółki” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Od początku roku MLP Group zawarło umowy najmu obejmujące około 65,8 tys. m2 powierzchni (+189% r/r), z czego 58,5 tys. m2 przypadło na nowych klientów. Nowe kontrakty przełożą się na 4,6 mln euro zannualizowanego czynszu vs w ubiegłym roku 1,3 mln euro, co oznacza wzrost o 245 % r/r, podano także.

„Konsekwentnie realizujemy strategię opartą na rozwoju nowoczesnych parków logistycznych w największych aglomeracjach miejskich i regionach metropolitalnych Europy. Koncentracja na kluczowych lokalizacjach, charakteryzujących się wysokim popytem i ograniczoną dostępnością gruntów, wzmacnia naszą pozycję konkurencyjną oraz wspiera dalszy wzrost skali działalności. Rekordowy poziom wynajętej powierzchni oraz dynamiczny wzrost przychodów o 20% i EBITDA o 10%, a co najważniejsze rekordowa wartość zakontraktowanego czynszu w I kwartale 2026 (4,6 mln euro, wzrost o 245 % r/r) przełoży się na jeszcze większy wzrost skali naszych operacji w następnych okresach” – skomentował prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Na koniec marca 2026 roku wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynosiła 6 856,7 mln zł i była o 4% wyższa względem 31 grudnia 2025 r. Wartość kapitałów własnych (NAV) w pierwszym kwartale br. wzrosła o 1% do poziomu 3 233,4 mln zł. Obecnie w budowie jest około 217 tys. m2 powierzchni co odpowiada potencjalnym przychodom z wynajmu w wysokości 14,2 mln euro, podała także spółka.

Ostrożne podejście do finansów zapewnia MLP Group silną pozycją płynnościową, umożliwiającą finansowanie celów rozwojowych, przy zachowaniu stałego kosztu długu i konserwatywnego profilu spłat. Jednocześnie Grupa utrzymuje bardzo wysoką jakość portfela i stabilność operacyjną. Aż 98% czynszów regulowanych było terminowo, a profil płatności najemców pozostaje stabilny, podkreślono.

„Konsekwentnie koncentrujemy się na rozwoju projektów zlokalizowanych w największych aglomeracjach miejskich Europy. Nasza strategia coraz mocniej opiera się na nowoczesnych, wysoko zdywersyfikowanych parkach logistycznych oferujących średnie i małe moduły, odpowiadające na rosnące potrzeby logistyki miejskiej i klientów działających blisko końcowego odbiorcy. Stopniowo odchodzimy od klasycznych projektów typu big-box na rzecz bardziej elastycznych formatów miejskich. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację dwupoziomowego projektu w Monachium oraz kolejnej inwestycji w Wiedniu. Szczególnie istotnym przedsięwzięciem będzie MLP City Park Vienna – nowy koncept miejski oferujący moduły o powierzchni od 200 do 800 m2, zlokalizowany zaledwie 1500 metrów od głównego dworca kolejowego w Wiedniu. Docelowo chcemy rozwijać ten format w największych miastach Europy” – zakończył Krochta.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 420,5 mln zł w 2025 r.

