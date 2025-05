MLP Group odnotowało 42,71 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 16,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 49,83 mln zł wobec 26,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (bez przeszacowania) sięgnął odpowiednio: 53,9 mln zł wobec 50,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z czynszów sięgnęły 54,9 mln zł wobec 54,84 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z tytułu obsługi nieruchomości – odpowiednio: 54,28 mln zł wobec 41,36 mln zł.

„MLP Group w I kwartale br. uzyskało 109,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza 13-proc. wzrost w ujęciu r/r” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec marca 2025 roku wartość aktywów brutto wynosiła 5 490,7 mln zł i była o 1% niższa względem 31 grudnia 2024 r.

„Wartość kapitałów własnych (NAV) w pierwszym kwartale br. obniżyła się o 2% do poziomu 2 694,2 mln zł. Na zmianę wartości portfela wpływ miało umocnienie się złotego względem euro, co częściowo zostało skompensowane wyższymi wynikami operacyjnymi. W pierwszym kwartale br. stopy kapitalizacji dla portfela pozostały na niezmienionym poziomie. W 2025 roku spodziewane są dalsze obniżki stóp procentowych, których skutkiem będzie m.in. spadek stóp kapitalizacji, a w konsekwencji wyższe wyceny nieruchomości. Na koniec pierwszego kwartału powierzchnia w budowie wynosiła 224 tys. m2” – czytamy dalej.

NAV na akcję wyniósł 112,3 zł, co oznacza spadek o 2% wobec 31 grudnia 2024 r. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych to 5 490,7 mln zł (-1% vs. 31 grudnia 2024 r.).

„Portfel nieruchomości MLP Group w I kwartale br. charakteryzował się stabilnym wskaźnikiem wynajęcia, na poziomie 92,15%. Lekki spadek miał charakter przejściowy, ponieważ zwyczajowo duża cześć nowo wybudowanych obiektów kończona jest w pierwszej części roku. Grupa stara się utrzymywać poziom pustostanów nie wyższy niż 5%” – napisano w informacji.

„W MLP Group łączymy wzrost z umiarkowanym ryzykiem, koncentrując się przede wszystkim na projektach zlokalizowanych w obrębie kluczowych aglomeracji miejskich oraz pozyskiwaniu najemców najwyższej jakości. Obserwujemy rosnący napływ inwestycji z Azji do Europy, a popyt ze strony najemców utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na dalszy wzrost stawek czynszowych. Od pierwszego kwartału 2025 r. widzimy istotny trend wzrostowy w pozycji EPRA earnings i FFO, co w sposób znaczący zwiększy możliwości rozwoju MLP Group w następnych okresach. Zachowaliśmy przy tym wysoki poziom stabilności operacyjnej – około 99% należnych czynszów było regulowanych terminowo, a profil płatności pozostał niezmiennie korzystny” – skomentował prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 1 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.; spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 372,4 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews