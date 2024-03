MLP Group odnotowało 52,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 422,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 79,67 mln zł wobec 590,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 178,69 mln zł wobec 135,08 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z czynszów sięgnęły 200,87 mln zł w 2023 r. wobec 152,89 mln zł rok wcześniej, a przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości wyniosły 159,89 mln zł wobec 126,19 mln zł rok wcześniej.

„W minionym roku skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 29% i wyniosły 360,8 mln zł. Wpłynęło na to zarówno zwiększenie wynajmowanej powierzchni oraz wzrost stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31,4% do 200,9 mln zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 2% do ponad 4,5 mld zł (1,04 mld euro)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wartość aktywów netto (NAV) wyniosła 2 395,6 mln zł (spadek o 4% r/r).

„Łącznie powierzchnia naszego portfela nieruchomości ukształtowała się na poziomie 1 079 038 m2, przy 95% poziomie wynajęcia wszystkich naszych aktywów. Powierzchnia w budowie wynosiła 182 tys. m2” – napisał prezes Radosław T. Krochta w liście do akcjonariuszy.

„W 2023 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost czynszów w ujęciu like-for-like, o 7,7% w ciągu roku. Ze względu na ograniczoną podaż nadal obserwujemy silny popyt ze strony najemców i jedne z najniższych w historii poziomy pustostanów. Ponadto w 2023 roku MLP Group oddała do użytku ok. 106 tys. m2 GLA, zwiększając czynsze generowane przez projekty ukończone w poprzednim roku o nowo zakontraktowane czynsze w kwocie 47,5 mln zł. Dzięki naszym nowym projektom generującym wysoką stopę zwrotu, przekraczającą 11% yield on cost, jesteśmy w stanie osiągać wysokie wyniki z wyceny dodatkowo wykorzystując nasz bank ziemi, który został nabyty po atrakcyjnych cenach” – dodał.

MLP Group w 2023 roku zawarło umowy najmu na około 276 tys. m2 powierzchni (w tym wiążące listy intencyjne na 13,3 tys. m2). Oddane do użytkowanie zostały projekty o łącznej powierzchni 106 tys. m2, które zlokalizowane były w Polsce. Na koniec minionego roku Grupa dysponowała łącznie blisko 1,1 mln m2 wybudowanej powierzchni, przy 95% poziomie wynajęcia wszystkich aktywów, podano w komunikacie.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Prowadzi obecnie 23 parki logistyczne.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wyniósł 42,1 mln zł wobec 23,02 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 360,8 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews