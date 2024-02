MLP Group zdecydował o emisji kierowanej do inwestorów kwalifikowanych do 41 tys. szt. obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej do 41 mln euro, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane 6 marca 2024 roku, a termin wykupu wyznaczono na 4 grudnia 2026 roku Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 279 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews