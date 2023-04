Cena sprzedaży akcji Mo-Bruku została ustalona na 270 zł za sztukę, a łączna liczba akcji sprzedawanych przez Ginger Capital w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) została ustalona na 527 196, co stanowi 15,01% akcji w kapitale zakładowym oraz 12,51% ogólnej liczby głosów w spółce, podała spółka.

„Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach procesu ABB, akcjonariusz będzie posiadać łącznie 702 642 akcji spółki, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 1 405 284 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Podmiotami odpowiedzialnymi za plasowanie akcji sprzedawanych były Ipopema Securities – działająca w charakterze globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu oraz Wood & Company Financial Services, działający w charakterze współprowadzącego księgę popytu.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews