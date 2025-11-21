Mo-Bruk odnotował 38,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 24,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 23,32 mln zł wobec 32,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,1 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 80,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 12,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 210,16 mln zł w porównaniu z 200,17 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 36,92 mln zł wobec 84,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Zasadniczy wpływ na obniżenie zysków miało zdarzenie jednorazowo w postaci odpisów aktualizujących należności z tytułu wniesionych w całości opłat podwyższonych wraz z odsetkami za lata 2018 i 2019 w kwocie 65,2 mln zł. Po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego EBITDA za trzy kwartały br. wyniosłaby 89,2 mln zł (+5,4% r/r), a zysk netto ukształtowałby się na poziomie 55 mln zł (-3,6 proc. r/r). Bez zdarzeń 'one-off’ Grupa utrzymała wysoką rentowność EBITDA z działalności podstawowej wynoszącą narastająco 46%, a za sam III kwartał 2025 roku już 49%” – czytamy w komunikacie.

Oprócz opisanego zdarzenia jednorazowego, na zysk netto w analizowanym okresie negatywnie wpłynął wzrost amortyzacji o 10,7 mln zł r/r, wynikający ze realizowanych inwestycji, a także zwiększenie kosztów odsetkowych związanych z ich finansowaniem, podano.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA w Grupie wyniósł na koniec września br. 0,9.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 12,63 mln zł wobec 57,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych.

