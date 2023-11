Mo-Bruk objął 95% udziałów w spółce El Kajo z Bydgoszczy za kwotę 29 mln zł, podał Mo-Bruk. Pozostałe 5% udziałów Mo-Bruk będzie mógł objąć w ramach opcji call obowiązującej od 2026 r., do 2029 r. przy mnożniku 5,5x EBITDA. Ponadto sprzedający mają prawo do premii od wyników za lata 2024 i 2025, która zostanie obliczona przy mnożniku 5,5x EBITDA, a jej łączna wartość będzie nie większa niż 34,175 mln zł.

„Profil działalności El Kajo w pełni pokrywa się z charakterystyką biznesu Mo-Bruku. Akwizycja wpisuje się w naszą strategię rozwoju, której elementem jest ekspansja w segmencie odpadów niebezpiecznych w północnej części kraju oraz wykorzystanie unikatowego know-how w zakresie zestalania i stabilizacji odpadów celem wzmocnienia kompetencji w zakresie wytwarzania produktów dla branży budowlanej. Stanowi także materializację naszych zapowiedzi odnoszących się do transakcji M&A. Docelowa integracja obu podmiotów wzmocni naszą pozycję na rynku przetwarzania odpadów, a wynikające z niej synergie dają perspektywę nie tylko wzrostu przychodów już od 2024 r., a także optymalizacji kosztów i osiągania atrakcyjnych marż. Ponadto działalność biznesowa El Kajo wpisuje się w ideę budowania gospodarki obiegu zamkniętego, ponieważ firma ta podchodzi bardzo profesjonalnie do polityki ESG. Miało to dla nas fundamentalne znaczenie przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu negocjacji” – powiedział prezes Mo-Bruku Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.

Nowo powstały zakład produkcyjny (oddany do użytkowania w połowie 2023 r.) oraz innowacyjna technologia umożliwiają El Kajo odbiór i przetwarzanie odpadów, które następnie są neutralizowane w procesie fizyko-chemicznym. Co istotne, w trakcie ich utylizacji uzyskiwane są surowce do produkcji: mieszanki budowlanej/drogowej, betonu oraz prefabrykatów betonowych, podkreślono.

„W wyniku akwizycji nasze moce przetwórcze uwzględniające pozwolenia środowiskowe w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w segmencie zestalania i stabilizacji wzrosną z aktualnych 100 tys. ton do 240 tys. ton rocznie. Z kolei łączne możliwości przerobowe spółki dotyczące wszystkich odpadów, tj. niebezpiecznych i innych, zwiększą się z obecnych 170 tys. ton, do 390 tys. ton rocznie. Realizowane inwestycje w naszych zakładach oraz przeprowadzone właśnie przejęcie odpowiadają w pełni na wyzwania i trendy rynkowe. Spodziewamy się, że podaż niebezpiecznych odpadów poprocesowych tylko z procesu termicznego przekształcania w związku z powstającymi w Polsce nowymi spalarniami będzie systematycznie rosnąć z obecnych 100 tys. ton do ok. 250 tys. ton w 2028 r. Widzimy także potencjał do wzrostu spółki w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Szacujemy wypełnienie nowych mocy w ciągu 18 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2024 r.” – dodał wiceprezes Mo-Bruku Wiktor Mokrzycki.

Ponadto po zakończeniu inwestycji w zakładzie Mo-Bruku w Niecwi oraz zmianie pozwolenia środowiskowego w Skarbimierzu sumaryczne moce grupy w zakresie przetwarzania odpadów nieorganicznych wzrosną do 500 tys. ton rocznie z aktualnych 170 tys. ton.

El Kajo działa na rynku przetwarzania i utylizacji odpadów. Zajmuje się także produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych oraz prefabrykatów betonowych.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews