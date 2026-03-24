Firma MOL otrzymała zgodę władz amerykańskich na kontynuowanie negocjacji dotyczących nabycia pakietu większościowego w spółce Naftna Industrija Srbije (NIS), podała spółka. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA na wniosek MOL przedłużyło termin negocjacji dotyczących nabycia pakietu NIS do 22 maja 2026 r. (z 31 marca 2026 r.).

Transakcja podlega między innymi zatwierdzeniu przez OFAC i rząd serbski, podano.

„Przedłużenie licencji przyznane przez OFAC pozwala stronom sfinalizować umowę kupna-sprzedaży oraz inne dokumenty transakcyjne zgodnie z warunkami porozumienia ramowego podpisanego w styczniu 2026 r., umożliwiając jednocześnie amerykańskim instytucjom finansowym udział w realizacji transakcji. Po sfinalizowaniu transakcji MOL będzie mógł nabyć 56,15% udziałów należących do Grupy Gazprom w serbskiej spółce NIS, przejmując tym samym znaczną odpowiedzialność akcjonariusza i prawa do zarządzania spółką, która prowadzi jedyną rafinerię ropy naftowej w kraju, co jeszcze bardziej wzmocni jego obecność na rynku energetycznym Europy Śr. i Płd.-Wsch.” – czytamy w komunikacie.

W styczniu br. Grupa MOL podała, że podpisała wiążący list intencyjny z Gazprom Neft w sprawie nabycia 56,15% udziałów w serbskiej spółce Naftna Industrija Srbije (NIS). Oprócz rafinerii ropy naftowej w Pancevo, NIS posiada również sieć detaliczną oraz portfolio poszukiwań i wydobycia. Grupa MOL prowadzi negocjacje z ADNOC, narodową spółką naftową Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w sprawie dołączenia do właścicieli NIS jako mniejszościowy akcjonariusz, przy zachowaniu większościowego udziału i kontroli MOL, podano wówczas. Strony zamierzały podpisać umowę sprzedaży do 31 marca 2026 r.

Rafineria Pancevo dzięki mocom przerobowym wynoszącym prawie 4,8 mln ton rocznie produkuje przede wszystkim olej napędowy i benzynę o jakości Euro 5 zgodną z normami UE, skroplony gaz ziemny, produkty petrochemiczne, olej opałowy, bitumin i inne produkty ropopochodne. Sieć hurtowa, logistyczna i detaliczna NIS również wpisuje się w regionalne portfolio Grupy MOL, podkreślono. Firma prowadzi prawie 400 stacji paliw w Serbii, Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie. NIS posiada również znaczący portfel aktywów w zakresie poszukiwań i wydobycia. Spółka posiada około 173 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej w zasobach 2P, a dzienna produkcja ropy i gazu w Serbii przekracza 20 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Posiada również koncesje poszukiwawcze w Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie, podano również w styczniu br.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

