MOL odnotował 18 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 299 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 164 mln USD wobec 466 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 593 mln USD wobec 695 mln USD zysku rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 682 mln USD wobec 992 mln USD zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 022 mln USD w IV kw. 2024 r. wobec 6 568 mln USD rok wcześniej.



W całym 2024 r. spółka miała 1 023 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 484 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25 127 mln USD w porównaniu z 25 217 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2 992 mln USD wobec 3 235 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA 3 072 mln USD wobec 3 093 mln USD rok wcześniej.

„Rok 2024 nie był dla Grupy MOL łatwy. Tocząca się wojna na Ukrainie narzuca nam wyzwania w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw. Warunki dla naszego biznesu kształtowane są również przez zmieniające się regulacje na poziomie rządów. Dodatkowo, w powietrzu wisi sporo niepewności wokół przyszłości całego sektora naftowego. Wszystko to wpływa na naszą zyskowność. Pomimo wyzwań, zdołaliśmy utrzymać stabilną działalność, co napawa mnie dumą. Choć utrzymujące się w ubiegłym roku warunki zewnętrzne ograniczyły nasz potencjał wzrostu, w niektórych obszarach zdołaliśmy rozszerzyć nasze portfolio, poczyniliśmy postępy w zakresie strategicznych inwestycji i wzmocniliśmy bezpieczeństwo dostaw dla regionu” – powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

„W bieżącym roku spodziewamy się, że niepewność, która nam towarzyszy nie zniknie, jednak zmieni charakter. Wymuszona transformacja sektora naftowego ściąga na Europę poważne wyzwania w zakresie konkurencyjności, którym musimy sprostać. Dla wszystkich uczestników rynku priorytetem pozostaje również bezpieczeństwo dostaw. Bez dywersyfikacji źródeł dostaw, przystępnej cenowo energii i silnej branży, Europa może znaleźć się w problematycznej sytuacji. Przed nami jasne zadanie: musimy skupić się na efektywności, utrzymywać koszty pod kontrolą, nadal generować wartość w naszych najważniejszych obszarach biznesu i rozpoczynać nowe, zyskowne projekty” – dodał.

Segment rafineryjno-petrochemiczny (Downstream) przyniósł zgodne z założeniami wyniki za 2024 r., notując nieznaczny spadek wobec roku 2023 w związku ze spadającymi marżami rafineryjnymi i kosztami planowanych postojów w pierwszych trzech kwartałach. W IV kwartale zanotowano znaczący wzrost produkcji rafineryjnej w związku z brakiem planowanych postojów. Na wyniku EBITDA ciążyły jednak niższe marże rafineryjne. Wynik EBITDA w sektorze petrochemicznym pozostał na minusie, m.in. w wyniku niższej produkcji w związku z planowanym przestojem w Bratysławie. Marże pozostawały tu z kolei pod presją zarówno ze strony kosztów surowca, jak i słabego popytu. Pomimo niższego popytu na rynku paliw na kluczowych rynkach, takich jak Węgry czy Chorwacja, całoroczna sprzedaż wzrosła o 5%, podano w materiale.

Segment wydobywczy (Upstream) ponownie miał znaczący udział w wynikach grupy, a na wyniki czwartego kwartału pozytywnie wpłynęły zarówno czynniki cenowe, jak i wielkość produkcji. Ceny ropy w ostatnim kwartale spadły o ok. 7%, ale zmienność na europejskim rynku gazu ziemnego oraz wpływ złoża ACG przyniosły ogólny pozytywny wynik. Dzięki wysiłkom MOL w kierunku zwiększenia poziomu produkcji na Węgrzech, udało się osiągnąć cele produkcyjne określone w umowach z władzami i uniknąć dodatkowych opłat. Na wysokim poziomie utrzymała się zdolność generowania gotówki, a całkowita produkcja węglowodorów osiągnęła 94,8 mboepd w ostatnim kwartale. W całym roku 2024 r. produkcja na poziomie 93,8 mboepd zmieściła się w prognozowanym przedziale 92-94 mboepd, wskazano.

Segment detaliczny rozwijał się głównie dzięki rozwojowi oferty pozapaliwowej, pomimo niższej liczby stacji paliw. Sprzedaż paliw miała niewielki pozytywny udział, jednak czynniki makroekonomiczne zaważyły na ogólnym wzroście. Marże paliwowe pozostawały pod presją spowolnienia gospodarczego, które częściowo zostało zrównoważone przez rosnącą sprzedaż paliw premium. W ostatnim kwartale nie zmieniła się liczba stacji, która na koniec roku wynosiła 2 335. W całym roku jednak sieć stacji zmniejszyła się o 4% na skutek sprzedaży części z nich w związku z transakcjami w Polsce i Słowenii. Głównym źródłem wzrostu w tym segmencie pozostały marże pozapaliwowe. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła o 3% w ostatnim kwartale i 6% w całym 2024 r. i na koniec roku wyniosła 1 329.

Segment gospodarki cyrkularnej, w ramach którego grupa zarządza odpadami, pozostał na minusie, głównie ze względu na koszty prowadzenia systemu kaucyjnego. W ostatnim kwartale zaliczył on wyraźny wzrost, w styczniu osiągając 1 mld zwróconych butelek. W placówkach sieci handlowych zainstalowano ok. 3 700 butelkomatów, uzupełnionych o 1 500 punktów odbioru ręcznego. Ustabilizował się natomiast poziom zbiórki, osiągając w ostatnim kwartale 6 mln butelek dziennie. Postęp notują również inne projekty cyrkularne. Do końca roku zamówiono łącznie 200 tys. pojemników na bioodpady kuchenne. Zainstalowano też 1 100 pojemników do obioru odpadów tekstylnych. Po tym, jak w maju ub.r. otwarto pierwsze należące do firmy składowisko odpadów w Ostrzyhomiu na Węgrzech, ruszyły przygotowania do otwarcia dziewięciu kolejnych, wynika także z materiału.

Segment gazowy utrzymał stabilne wyniki. Pozytywnie wpłynął na nie wyższy popyt na usługi przesyłowe, jednak obciążeniem okazały się kursy walut. Pomimo znacznego popytu na usługi przesyłowe i moce transgraniczne, przychody regulowane nieznacznie spadły w związku z dostosowaniem taryf opartych na wolumenie do łagodniejszych warunków makroekonomicznych. Podczas gdy w całym roku zmalały ceny gazu oraz konsumpcja, inflacja i kursy walut zwiększyły inne koszty operacyjne, podsumowano

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews