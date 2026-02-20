MOL odnotował 35 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 18 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 43 mln USD wobec 164 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczona CCS EBITDA sięgnęła 877 mln USD wobec 682 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 197 mln USD w IV kw. 2025 r. wobec 6 022 mln USD rok wcześniej.



W całym 2025 r. spółka miała 810 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 023 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24 700 mln USD w porównaniu z 25 127 mln USD rok wcześniej. Oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 3 369 mln USD wobec 3 073 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Dobre wyniki finansowe za rok 2025 potwierdzają, że Grupa MOL potrafi generować wartość nawet w coraz trudniejszych warunkach. W roku naznaczonym zakłóceniami dostaw, niepewnością geopolityczną i wyzwaniami operacyjnymi, MOL zapewnił ciągłość działania i bezpieczeństwo energetyczne w całym regionie. Bardzo cieszy mnie dalsza poprawa naszej wewnętrznej wydajności, zwłaszcza w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. W ostatnim kwartale 2025 roku osiągnęliśmy również kilka ważnych kamieni milowych: podjęliśmy decyzję o przejściu na strukturę holdingu, dalej wzmocniliśmy nasz portfel odnawialnych źródeł energii na Węgrzech, a nasza produkcja węglowodorów zbliżyła się do 100 mboepd, odzwierciedlając odporność naszego zintegrowanego modelu biznesowego” – powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Jednocześnie pożar rafinerii nad Dunajem i kolejne awarie Rurociągu Przyjaźń po raz kolejny uwydatniły wyzwania związane z dostawami energii w krajach śródlądowych. Ostatnie wydarzenia ponownie pokazały, że nasza suwerenność energetyczna zależy od różnorodności naszych zasobów ropy naftowej, co najmniej dwóch opłacalnych komercyjnie szlaków transportowych oraz od współpracy z rządami, które rozumieją interes regionu. Jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, aby bronić interesów regionu i zrobimy wszystko, aby zachować wszystkie opcje otwarte, aby zmaksymalizować naszą swobodę wyboru. Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa dostaw w regionie” – dodał.

Segment rafineryjno-petrochemiczny (Downstream) skorzystał z dobrej koniunktury w sektorze rafineryjnym, co przełożyło się na lepsze od oczekiwań wyniki. Korzystne warunki zewnętrzne wsparły marże rafineryjne, co z nadwyżką zrekompensowało wpływ niższych wolumenów przetworzonych produktów i słabszych wyników petrochemii w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podano także.

Na wyniki segmentu wydobywczego (Upstream) negatywnie wpłynęło obniżenie cen, ponieważ spadek cen ropy i gazu zrównoważył pozytywną tendencję kwartalną w zakresie wolumenu. Wyższe poziomy produkcji były wspierane przez zwiększoną produkcję w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Kurdystanu w Iraku. Całkowita produkcja węglowodorów przekroczyła 99,4 mln baryłek ekwiwalentu dziennie w IV kwartale 2025 r. W całym roku średnia produkcja wyniosła 94,7 mln baryłek dziennie, przekraczając roczną prognozę wynoszącą 92-94 mln baryłek dziennie. W 2026 r. produkcja ma wzrosnąć do 95–97 mln baryłek dziennie, czytamy dalej.

Sektor detaliczny utrzymuje tendencję wzrostową, a wyniki były napędzane przez czynniki jednorazowe oraz wzrost zarówno w obszarze paliwowym, jak i pozapaliwowym. Marże paliwowe ogólnie wzrosły, wspierane przez dobre wyniki w Chorwacji i Rumunii, natomiast marże pozapaliwowe miały pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał 2025 r. Wyniki były dodatkowo wspierane przez korzystny efekt kursu walutowego w wyniku aprecjacji forinta węgierskiego. Wzrost zarówno sprzedaży, jak i marż był wspierany przez ciągłe wprowadzanie marki Fresh Corner, której liczba punktów sprzedaży osiągnęła 1409 pod koniec IV kwartału 2025 r., co oznacza wzrost o 2,7% kw/kw i 6% r/r. Marża pozapaliwowa stanowiła 35,6% całkowitej marży w IV kw. 2025 r.

Segment gospodarki cyrkularnej miał pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał 2025 r., dzięki sezonowości, korzystnym czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym działaniom na rzecz poprawy wydajności. W ciągu roku w dużej mierze zakończono tworzenie systemu zwrotu kaucji, a wykup kaucji jest możliwy w prawie 5300 lokalizacjach, a dwie maszyny do zbiorczego podawania zostały uruchomione w 2025 r. W pierwszym pełnym roku działalności wskaźnik zwrotu opakowań po napojach osiągnął 88,8%, a zebrano około 3 mld pojemników, wskazano dalej w materiale.

Wyniki segmentu gazowego pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ wyższy popyt na przesył został zrównoważony przez niższe taryfy regulowane. Warunki zewnętrzne były nieco mniej korzystne niż rok temu, podczas gdy

przesyłane wolumeny pozostawały na wysokim poziomie przez cały okres.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews