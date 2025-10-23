MOL zdecydował o reorganizacji grupy i przyjęciu struktury holdingowej, podała spółka. W tym celu zwołane zostało na 27 listopada br. walne zgromadzenie, a zakończenie całego procesu spodziewane jest w ciągu 5-6 miesięcy.

„Portfolio biznesowe Grupy MOL ulega nieustannym zmianom, zarówno organicznie, jak i poprzez ekspansję. Zmiany otoczenia rynkowego, wpływ regulacyjny, a także wielkość i złożoność biznesu wymagają od grupy zmian struktury korporacyjnej, modelu zarządzania i działalności. Celem jest wypracowanie elastycznej struktury, która umożliwi redukcję lub całkowitą eliminację pojawiających się ograniczeń i dzięki temu wesprze realizację strategii grupy 'Shape Tomorrow'” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, struktura holdingu pozwala na całkowitą prawną separację poszczególnych rodzajów działalności. Redukuje to złożoność operacji i wspiera bardziej autonomiczny proces podejmowania decyzji w obszarach biznesowych. W efekcie, wszelkie przyszłe dezinwestycje, partnerstwa lub fuzje mogą być realizowane w najkrótszym możliwym terminie.

Wraz z przejściem na strukturę holdingową, Grupa MOL będzie składać się ze spółki holdingowej (MOL Plc.) oraz szeregu spółek operacyjnych (w tym Upstream, Downstream i Detal, nie licząc obecnej linii biznesowej Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Po finalizacji transformacji, te spółki operacyjne pozostaną podmiotami w 100% zależnymi od MOL, a spółka holdingowa pozostanie podmiotem notowanym na giełdzie. Strategiczne zarządzanie, nadzór nad liniami biznesowymi, finansowanie, optymalizacja decyzji inwestycyjnych i kontrola pozostaną w gestii MOL Plc., wyjaśniono.

„Każda spółka operacyjna powinna znacząco poprawić konkurencyjność biznesową dzięki sprawnemu podejmowaniu decyzji w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu rynkowym i stać się bardziej elastyczna w rozwoju biznesu” – czytamy dalej.

Zgodnie z planem zarządu i rady nadzorczej MOL, po tym jak akcjonariusze zdecydują 27 listopada o zmianie struktury, finalizacja całego procesu powinna zająć 5-6 miesięcy, podsumowano.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews