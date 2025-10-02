Molecure uważa, że najlepszym partnerem w procesie dokapitalizowania byłby inwestor branżowy, zainteresowany obszarem terapeutycznym i wdrożeniem na rynek globalny, poinformował prezes Marcin Szumowski. Potrzymał, że spółka widzi szansę na komercjalizację jednego ze swoich projektów do końca br., a największe prawdopodobieństwo dotyczy OATD-01.

„Dla nas w tym momencie idealnym partnerem […] byłby partner branżowy, który jest zainteresowany obszarem terapeutycznym i wdrożeniem go na rynek globalny. A jeśli chodzi o strukturę transakcji, to kapitał docelowy daje nam możliwość tego, żeby w którymś momencie, czy na którymś etapie transakcji, element equity był wykorzystany jako źródło finansowania dalszego rozwoju cząsteczki” – powiedział Szumowski podczas konferencji prasowej.

Podtrzymał, że zawarcie umowy komercjalizacyjnej jest „jak najbardziej możliwe w tym roku”.

„Zdecydowanie OATD-01 ma największe prawdopodobieństwo, żeby podpisać taką umowę” – dodał.

„Wciąż jest tu [też] OATD-02 i dawka 40 mg – wyniki z niej będą najprawdopodobniej w tym roku, a jeśli marker PD będzie podwyższony statystycznie, tak jak założyliśmy i nie będzie toksyczności związanej z lekiem, to będziemy uważali to za otwarcie okna terapeutycznego i podczas tych rozmów, które mieliśmy na temat OATD-02, to też są konkretne szanse, że coś może się wydarzyć w tym programie” – uzupełnił członek zarządu i CSO spółki Zbigniew Zasłona.

W komentarzu do wyników za I półrocze Molecure podało, że od początku tego roku realizuje kolejne etapy rozwoju swoich innowacyjnych terapii, koncentrując się na badaniach klinicznych w najbardziej zaawansowanych programach: OATD-01 i OATD-02.

„W pierwszym półroczu 2025 r. koncentrowaliśmy się na najbardziej zaawansowanych programach klinicznych – OATD-01 i OATD-02 – oraz na dalszej optymalizacji portfela badawczego i struktury kosztowej. W sierpniu uzyskaliśmy zgodę regulatora w Holandii, co umożliwiło uruchomienie dodatkowych ośrodków w globalnym badaniu klinicznym fazy II KITE w sarkoidozie płucnej. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu rekrutacja pacjentów ulegnie przyspieszeniu, a my przybliżymy się do ważnego kamienia milowego, jakim będzie analiza cząstkowa bezpieczeństwa i skuteczności OATD-01. To wydarzenie może istotnie wpłynąć na wartość spółki, dostarczając pierwszych klinicznych dowodów na potencjał terapeutyczny naszej cząsteczki. Jednocześnie kontynuujemy intensywne prace nad rozwojem OATD-02, naszego projektu onkologicznego w fazie I. Dzięki modyfikacji protokołu i bardziej dynamicznej eskalacji dawki, w krótkim czasie udało się nam włączyć większość pacjentów do grupy 40 mg/dobę. Współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi pozwoliła znacząco skrócić czas rekrutacji, a publikacja wyników badań mechanizmu działania OATD-02 w prestiżowym czasopiśmie z grupy Nature potwierdziła mocne podstawy naukowe tego projektu” – informował Szumowski, cytowany w komunikacie spółki.

Przypomniał też, że na 21 października br. spółka zwołała NWZ, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą o ustanowieniu kapitału docelowego w spółce. Jego celem jest stworzenie elastycznego instrumentu, który może zostać wykorzystany w całości lub części, aby zapewnić stabilne finansowanie dalszego rozwoju naszych najbardziej zaawansowanych i perspektywicznych projektów klinicznych.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

