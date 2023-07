Molecure zawarło umowy objęcia na wszystkie 2 776 000 akcji serii H oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach uchwalonego kapitału docelowego. Cena emisyjna została ustalona na 18 zł, co oznacza, że wartość brutto oferty wyniosła ok. 50 mln zł, podała spółka.

„Z sukcesem zamknęliśmy ofertę akcji serii H, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, z których część nie była wcześniej obecna w naszym akcjonariacie. Dziękujemy wszystkim inwestorom za wzięcie udziału w ofercie i okazane nam zaufanie. W trakcie rozmów z inwestorami podczas oferty spotkaliśmy się z bardzo dobrym odbiorem naszej strategii i pozytywną oceną potencjału rozwoju spółki, co przełożyło się na zgłoszony przez inwestorów popyt kilkukrotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. Uważamy, że przeprowadzenie emisji akcji w obecnych warunkach rynkowych było dużym sukcesem, a pozyskane z emisji środki posłużą do finansowania rozwoju programów badawczych Molecure w celu opracowania skutecznych terapii, które trafią do pacjentów cierpiących z powodu wielu nieuleczalnych chorób” – skomentował prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

Środki finansowe pozyskane w drodze oferty posłużą współfinansowaniu realizacji planów strategicznych spółki na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Molecure szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku na ok. 250 mln zł, przypomniano.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

Źródło: ISBnews