Monnari Trade dąży do dwucyfrowej rentowności netto i szuka oszczędności; poszukuje także okazji do przejęć np. w segmencie odzieżowym i okazji do inwestycji w segmencie galanteryjnym, czy segmencie nieruchomości, poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka nie jest jeszcze przygotowana na wypłatę dywidendy.

„Wzrosty przychodów i marży to jedna strona medalu, ale jest też rosnący poziom kosztów działalności i ten wzrost kosztów jest wyższy niż wzrost przychodów, a czynnikiem, który obciąża wyniki są od kilku lat koszty wynagrodzeń i wzrost płacy minimalnej. Dodatkowo oprócz wzrostu kosztów wynagrodzeń jest też wzrost kosztów zużycia materiałów i energii […] W 2023 r. mieliśmy poziom 5,9% rentowności netto, a celem jest rentowność na poziomie dwucyfrowym” – powiedział dyrektor finansowy Miłosz Kolbuszewski podczas wideokonferencji komentując wyniki finansowe za 2023 rok.

„Nie udało nam się zakończyć 2023 r. udanymi przejęciami, ale aktywnie poszukujemy okazji na rynku odzieżowym. Staramy się też poszerzać portfolio oferowanych produktów, rozmawiając z polskimi i zagranicznymi podmiotami i testowo sprzedawać inne marki. Nieustająco staramy się też ograniczać koszty funkcjonowania, wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie gospodarki magazynowej, które powinny usprawnić i podnieść efektywność zarządzania towarem. To wszystko powinno prowadzić do tego, że będziemy prowadzić sprzedaż na akceptowalnych poziomach marży brutto” – dodał.

Dyrektor dodał, że średnia wartość zapasu towarów na m.kw. zmieniał się w niewielkim stopniu i na 31 grudnia 2023 roku wyniosła ok. 1 674 zł/m2 wobec 1 701 zł/m2 przed rokiem.

Odnosząc się do akwizycji, prezes Mirosław Misztal uzupełnił, że Monnari cały czas poszukuje i działa w tym kierunku.

„Każdy aspekt jest przeglądany i analizowana jest każda z możliwości wejścia w dany biznes. Uważamy, że w wielu przypadkach lepiej jest stracić okazję niż stracić pieniądze, więc nie ryzykujemy, ale poszukujemy nadal, a jak będziemy szukali, to znajdziemy” – powiedział prezes.

Dyrektor finansowy wskazał też na dalszy rozwój sklepu internetowego i zwiększanie sprzedaży online oraz na dalszą budowę i rozwój sieci salonów własnych i franczyzowych.

„Budujemy sieć salonów własnych i franczyzowych, chcemy ograniczać funkcjonowanie w placówkach nierentownych i stawiać na rozwój tych miejsc, gdzie widzimy szanse na zyskowne funkcjonowanie. Prowadzimy rozmowy z centrami handlowymi i indywidulanymi podmiotami w różnych lokalizacjach w Polsce” – powiedział Kolbuszewski.

Pytany o kwestię ewentualnej wypłaty dywidendy prezes powiedział, że „jeszcze nie jesteśmy przygotowani na formę spółki dywidendowej”.

W 2023 r. Monnari Trade odnotowało 18,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 57,44 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 19,28 mln zł wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA wyniósł 28,68 mln zł wobec 36,07 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,63 mln zł w 2023 r. wobec 287,73 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w 2023 r. 60,9%, co oznacza wzrost o 3,7 pkt proc. r/r.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews