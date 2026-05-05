Monnari Trade osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów w wysokości ok. 83,9 mln zł w I kwartale 2026 roku, czyli o 7,5% wyższe r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Grupa odnotowała marżę na sprzedaży towarów w wysokości 61,3%, tj. o 5,1 pkt proc. wyższą niż w I kwartale 2025 (56,2%).

Spółka zaznaczyła, że dane te nie uwzględniają danych spółki Komex SA, która ze względu na m.in. złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie została objęta konsolidacją.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 356 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews