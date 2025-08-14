Mostostal Warszawa odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 2,2 mln zł, przy 682 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 0,2 mln zł.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews