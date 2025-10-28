Mostostal Warszawa odnotował 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4 mln zł, przy 1071 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 1 mln zł.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews