Mostostal Warszawa miał 9,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom spółki dominującej w I kw. 2026 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za I kwartał 2026 roku):

– przychody ze sprzedaży: 251 mln zł,

– zysk brutto ze sprzedaży: 8 mln zł,

– strata netto: 9,5 mln zł (w tym strata netto przypisana akcjonariuszom spółki dominującej: 9,7 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0,2 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła wstępnie 10 mln zł.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews