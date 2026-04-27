Mostostal Warszawa odnotował 103 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r., podała spółka, prezentując zaktualizowane szacunkowe dane. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 102 mln zł, przy 1 309 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jednostkowa strata netto wyniosła w tym okresie 105 mln zł.

„Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za 2025 roku):

– przychody ze sprzedaży: 1 309 mln zł,

– strata brutto ze sprzedaży: 40 mln zł,

– strata netto: 102 mln zł (w tym strata netto przypisana akcjonariuszom spółki dominującej: 103 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 1 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za 2025 roku):

– przychody ze sprzedaży: 989 mln zł,

– strata brutto ze sprzedaży: 66 mln zł,

– strata netto: 105 mln zł, wymieniono również.

„Zarząd spółki informuje, że aktualizacja przedstawionych powyżej szacunkowych wyników za rok 2025, w porównaniu do danych zaprezentowanych w raporcie nr 7/2026, związana jest ze zaktualizowaniem budżetów kilku kontraktów budowlanych. Po dokonanie ponownej analizy, zastosowano ostrożniejsze podejście do kwot możliwych do odzyskania od zamawiających. W rezultacie zmniejszeniu uległy budżety sprzedaży na tych kontraktach, co przełożyło się negatywnie na wynik netto” – czytamy dalej.

Zgodnie z szacunkami z 30 marca br. skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wynosiła 45 mln zł w 2025 r.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mld zł w 2024 r.

