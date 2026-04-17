Mostostal Warszawa przewiduje, że potrzeby kapitałowe, wynikające z prognozowanych skutków finansowych odstąpień od umów w ostatnich miesiącach oraz w świetle szacunkowych wyników finansowych, wynoszą od 425 mln zł do 570 mln zł, podała spółka. Deklaruje, że dokłada wszelkich starań i podejmuje działania, aby pozyskać nowe finansowanie dłużne od instytucji finansowych. W związku z trudnościami w jego pozyskaniu zarząd rozważa również możliwość podwyższenia kapitału zakładowego.

„Ponadto zarząd informuje, że walne zgromadzenie zawierające w porządku obrad głosowanie nad uchwałą w sprawie dalszego istnienia spółki […] zostanie zwołane niezwłocznie po opublikowaniu zbadanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2025, w taki sposób, aby umożliwić wszystkim akcjonariuszom kompleksową analizę materiałów i sprawozdań finansowych przekazanych przez spółkę przed tym walnym zgromadzeniem” – czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mld zł w 2024 r.

