Mostostal Zabrze odnotował 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,57 mln zł wobec 11,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,18 mln zł wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,98 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 238,96 mln zł rok wcześniej.

Pierwszy kwartał był czasem intensywnych działań związanych z realizacją strategii oraz dostosowywaniem działalności do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Istotne wyzwania wynikały m.in. z długotrwałej zimy, która wpłynęła na tempo realizacji kontraktów oraz poziom kosztów, a także na ograniczenie popytu w wybranych segmentach działalności, wskazano w komunikacie.

„W dalszym ciągu kluczową częścią naszej strategii pozostaje rozwój działalności projektowej (Mostostal Zabrze Projects – MZP), która utrzymuje bardzo dobre wyniki i wysoki poziom portfela zamówień. Ta część działalności Grupy Mostostal Zabrze, która obejmuje segment realizacji przemysłowych i projektowania oraz budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, potwierdziła swoją dojrzałość operacyjną oraz zdolność do generowania atrakcyjnych marż i kontynuuje stabilny trend wzrostowy oraz rozwój działalności na rynkach zagranicznych, m.in. w Niderlandach i Niemczech” – powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

Grupa zachowała bardzo dobrą płynność finansową – nadwyżka środków pieniężnych nad zadłużeniem wyniosła 165 mln zł.

„Jednocześnie Grupa kontynuuje transformację działalności produkcyjnej (Mostostal Zabrze Manufacturing – MZM), obejmującej segmenty produkcja mechaniczna oraz produkcja chemiczna. W obu segmentach odnotowano w pierwszym kwartale straty, niemniej realizowane działania restrukturyzacyjne oraz optymalizacyjne przynoszą pierwsze pozytywne efekty. W segmencie produkcja mechaniczna widoczna jest poprawa efektywności operacyjnej, natomiast w segmencie produkcja chemiczna rośnie sprzedaż, szczególnie na rynkach eksportowych. Jednocześnie istotny wpływ na przyszłe wyniki całego segmentu produkcji mechanicznej będą miały kolejne działania zmierzające do integracji przedsiębiorstwa Stalmech, co ma wzmocnić potencjał tego segmentu. Planowana dzierżawa przedsiębiorstwa Stalmech stanowi kolejny etap w drodze do jego nabycia. Jednak wprowadzane zmiany w obszarze MZM obejmują szeroki zakres i wymagają czasu do osiągnięcia pełnych efektów” – dodał prezes.

Wartość portfela (podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach) oraz kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi ok. 1576,6 mln zł, z czego 1190,8 mln zł to kontrakty już podpisane, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 36,04 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,22 mld zł w 2025 r.

