Mostostal Zabrze odnotował 12,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 14,68 mln zł wobec 16,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 18,79 mln zł wobec 20,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 231,93 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 348,22 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 231,9 mln zł i były o 33% niższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę na rynku krajowym w ww. okresie br. wyniosły 152,8 mln zł i stanowiły 66% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 79,1 mln zł, tym samym udział eksportu wyniósł 34%. Największe zaangażowanie w pierwszym kwartale 2024 roku Grupy Mostostal Zabrze dotyczyło głównie projektów: projektu realizowanego dla POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. oddział w Polsce w zakresie prac projektowych i robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie oraz dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG – prace demontażowe i montażowe, prefabrykację i dostawę konstrukcji stalowej i kanałów dla bloku węglowego w Heilbronn w Niemczech” – czytamy w raporcie.

Wynik brutto ze sprzedaży uzyskany przez Grupę w I kwartale 2024 roku wyniósł 31,5 mln zł, z rentownością 13,6%. Po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 16,8 mln zł i były o 24% wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku, grupa zanotowała zysk netto ze sprzedaży na poziomie 14,7 mln zł, z rentownością 6,4%. Pierwszy kwartał 2024 roku grupa zamknęła wynikiem brutto w wysokości 16,4 mln zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany wynik netto ogółem ukształtował się na poziomie 12,5 mln zł i był o 6,4% wyższy od zysku wypracowanego w tym samym okresie ubiegłego roku. Rentowność netto wyniosła 5,4% i była o 2 pkt proc. wyższa w stosunku do danych za I kwartał 2023 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 36,27 mln zł wobec 38,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

