Mostostal Zabrze odnotował 38,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 61,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,49 mln zł wobec 79,82 mln zł zysku rok wcześniej.

„Miniony rok upłynął pod znakiem realizacji licznych, technicznie zaawansowanych kontraktów przemysłowych i infrastrukturalnych, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i krajowym. Szczególnie istotny był dalszy wzrost skali działalności eksportowej – w 2025 roku kontrakty realizowane poza Polską odpowiadały za 40% przychodów Grupy, co potwierdza rosnącą międzynarodową pozycję Mostostalu Zabrze. Pomimo, iż 2025 rok nie przyniósł imponujących wyników finansowych, w szczególności w jego ostatnim kwartale, to oceniamy go jako okres relatywnie udany, a obecne przesłanki pozwalają oczekiwać poprawy wyników w roku 2026” – powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

Na rynkach zagranicznych Grupa uczestniczyła w realizacji projektów dla globalnych koncernów przemysłowych, obejmujących m.in. instalacje do produkcji wodoru, projekty wychwytu i zagospodarowania CO2, modernizacje hut oraz inwestycje dekarbonizacyjne. Szczególnie widoczna była ekspansja na rynku Niderlandów oraz powrót na rynek brytyjski, zakończony pomyślną realizacją kontraktu w obszarze termicznego przekształcania odpadów. Jednocześnie Grupa utrzymała silną pozycję na rynku niemieckim, realizując kolejne inwestycje m.in. dla Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Primetals Technologies oraz koncernu BASF, wymieniono również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1224,46 mln zł w 2025 r. wobec 1010,32 mln zł rok wcześniej.

„Istotnym elementem naszych działań w 2025 roku było również przygotowanie do transformacji części produkcyjnej Grupy Mostostal Zabrze – Mostostal Zabrze Manufacturing (MZM). Miniony rok uwidocznił narastające trudności operacyjne i rynkowe w tym obszarze, wynikające m.in. ze zmieniających się uwarunkowań popytowych, presji kosztowej oraz ograniczeń efektywności dotychczasowego modelu funkcjonowania. Doświadczenia te potwierdziły konieczność przeprowadzenia stopniowej transformacji MZM, ukierunkowanej na dostosowanie skali i profilu działalności produkcyjnej do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w ub.r. 45,83 mln zł wobec 66,67 mln zł w 2024 r.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,22 mld zł w 2025 r.

