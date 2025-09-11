Mostostal Zabrze odnotował 9,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,61 mln zł wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,31 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 222,51 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 18,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 505,26 mln zł w porównaniu z 454,44 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 32,02 mln zł wobec 30,33 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Wartość portfela (podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach) oraz kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi ok. 1 573,7 mln zł, z czego 1 221,9 mln zł to kontrakty już podpisane, podano także.

„W I półroczu 2025 r. znacząco zwiększyliśmy naszą działalność eksportową (ponad 12 pkt proc. rok do roku), co jest konsekwencją realizacji przyjętej strategii rozwoju zakładającej wzrost sprzedaży eksportowej w segmentach o dużym potencjale rozwojowym. Zwiększenie eksportu jest również wynikiem wieloletnich prac nad pozyskaniem oraz zbudowaniem unikatowych kompetencji niezbędnych do realizacji najbardziej wymagających inwestycji w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, hutnictwie oraz energetyce i ochronie środowiska. Istotnymi kontraktami eksportowymi w tym okresie była: dostawa konstrukcji stalowej oraz prace montażowe w ramach budowy nagrzewnicy wielkiego pieca wraz z instalacją odzysku ciepła w hucie w Niemczech dla Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH oraz wykonanie prac mechanicznych w ramach projektu realizowanego na terenie Niemiec dla BASF SE” – powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Głównym rynkiem eksportowym od wielu lat był dla nas rynek niemiecki. Działamy również w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz ostatnio w Niderlandach. Cieszy nas powrót po wielu latach nieobecności na dynamicznie rozwijający się rynek Beneluksu. Od dawna w naszej strategii był powrót do Rotterdamu – jednego z największych portów na świecie, gdzie identyfikujemy sporo ciekawych, specjalistycznych kontraktów dla takich firm jak my” – dodał.

I półrocze br. było dla Grupy kolejnym okresem z dobrymi wynikami finansowymi, ale przede wszystkim okresem, w którym zakończono istotny dla Grupy spór pomiędzy spółką zależną Polwax SA a Orlen Projekt SA, prowadząc aktywnie trójstronne negocjacje zakończone porozumieniem ugodowym. Spór dotyczył projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” (Inwestycja FUTURE), podkreśliła spółka.

„Zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe w spółkę Polwax, mieliśmy świadomość istnienia tego sporu oraz wierzyliśmy, że posiadamy kompetencje do jego rozwiązania poprzez zawarcie ugody. Zawarta ugoda oraz podejmowane działania operacyjne oraz decyzje strategiczne w Polwax to jedne z najistotniejszych wydarzeń minionego okresu. Obecnie sytuacja spółki Polwax, po ograniczeniu istotnych ryzyk, stała się stabilna, a my możemy skupić się na jej rozwoju” – podkreślił Pietyszuk.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 48,14 mln zł wobec 72,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,01 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews