Mostostal Zabrze miał 11,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody ze sprzedaży sięgnęły w tym okresie 266,3 mln zł.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe narastająco za I półrocze br. kształtowały się następująco: przychody ze sprzedaży 505,3 mln zł, wynik netto 19,7 mln zł.

„Na koniec sierpnia br. wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 1 221,9 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 351,8 mln zł, co łącznie stanowi 1 573,7 mln zł” – czytamy także w komunikacie.

Publikacja raportu za I półrocze nastąpi 11 września.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje sp

Źródło: ISBnews