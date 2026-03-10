Mostostal Zabrze miał 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2025 roku:

– przychody ze sprzedaży 386,7 mln zł,

– wynik z działalności operacyjnej 9,8 mln zł,

– wynik brutto 6,7 mln zł,

– wynik netto 4,3 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za cały 2025 rok przedstawiały się następująco:

– przychody ze sprzedaży 1 224,5 mln zł,

– wynik z działalności operacyjnej 45,5 mln zł,

– wynik brutto 50,5 mln zł,

– wynik netto 34,3 mln zł, wymieniono.

„Na koniec lutego 2026 r. wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach, wynosi 1 079,8 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 353,6 mln zł, co łącznie stanowi 1 433,5 mln zł” – czytamy dalej w materiale.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,01 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews