Mostostal Zabrze przedstawi walnemu zgromadzeniu wniosek o przeznaczenie 17,15 mln zł z zysku netto za 2025 r. w wysokości 45,83 mln zł, na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych, podała spółka. Zarząd zawnioskuje też o przekazanie 900 tys. zł na istniejący fundusz specjalny pn. „Fundusz Celowy Darowizn”, kwoty 3,67 mln zł na kapitał zapasowy, a pozostałe 24,12 mln zł na kapitał rezerwowy.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,22 mld zł w 2025 r.

