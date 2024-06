Mostostal Zabrze opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 4,58 mln akcji własnych, które reprezentują 6,19% kapitału zakładowego, po cenie 7,5 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży będzie trwało od 24 czerwca do 5 lipca 2024 r.

Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski BDM.

Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji za pośrednictwem KDPW to 12 lipca br., podano w zaproszeniu.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews