Mostostal Zabrze zdecydował o skupie do 691 tys. akcji własnych w cenie 11,5 zł za sztukę, w celu ich umorzenia, podała spółka. Łączna kwota, za którą spółka będzie nabywała akcje nie przekroczy 8 mln zł wraz z kosztami ich nabycia.

„Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży: 20 marca 2026 r.

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 23 marca 2026 r.

c) dzień zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 2 kwietnia 2026 r.

d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych przez spółkę: 13 kwietnia 2026 r.” – czytamy w komunikacie

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,22 mld zł w 2025 r.

