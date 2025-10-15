mPay zawarł list intencyjny z MoneyGram Payment Systems Inc. oraz MoneyGram International SA, określający główne założenia przyszłej umowy o świadczenie usług międzynarodowych przekazów pieniężnych, podała spółka. Zawarcie właściwej umowy o prowadzenie usługi Money Transfer planowane jest na ten rok.

„W porozumieniu ustalono m.in. następujące kwestie:

– obsługa transakcji wysyłania i odbioru przekazów będzie w walucie PLN (z możliwością rozszerzenia o inne waluty w przyszłości).

– usługi będą świadczone m.in. w kanałach cyfrowych, w tym w portfelu elektronicznym mPay.

– nastąpi integracja technologiczna z systemem MoneyGram API (MAPI), realizowana przez mPay” – czytamy w komunikacie.

Wstępny harmonogram wdrożenia jest następujący:

1) zawarcie umowy właściwej o prowadzenie usługi Money Transfer w 2025 r.,

2) rozpoczęcie prac i testów integracyjnych do końca 2025 r.

3) etap pilotażowy usługi w I kwartale 2026 r. i komercyjny start usług w I/II kwartale 2026 r., wymieniła spółka.

MoneyGram to globalna firma finansowa, specjalizująca się w przekazach pieniężnych i płatnościach transgranicznych. Działa w ponad 200 krajach i terytoriach, oferując zarówno usługi online, jak i w punktach partnerskich, takich jak banki czy sklepy. W ostatnich latach firma przeszła znaczącą transformację cyfrową, rozwijając aplikację mobilną i platformę MoneyGram Online. Firma inwestuje również w technologię blockchain i współpracuje z partnerami z branży fintech, aby przyspieszyć międzynarodowe transfery. MoneyGram z siedzibą w Dallas jest spółką prywatną, należącą do funduszu Madison Dearborn Partners, podało także mPay.



mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Jest notowany na NewConnect od 2014 r.

Źródło: ISBnews