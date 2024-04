mPay podpisał z ukraińskim MTB Bankiem list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay oraz współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, umożliwiającego dokonywanie transakcji międzynarodowych, podała spółka. Umowa objęcia akcji nowej emisji ma zostać podpisana do 30 czerwca 2024 roku. MTB Bank otrzyma udział na poziomie 9,99% w kapitale spółki.

„Na mocy listu intencyjnego strony przystępują do rozpoczęcia negocjacji w sprawie udziału kapitałowego MTB Bank w mPay, które powinny zakończyć się w najbliższym możliwym terminie, a w konsekwencji do zawarcia umowy objęcia akcji spółki nowej emisji lub innej tego typu umowy dającego MTB Bank udział do 9,99% w kapitale mPay lub więcej w zależności od zgody Narodowego Banku Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

„Kluczowy jest fakt, że posiadamy odpowiednie licencje i technologie, które są bardzo pożądane przez podmioty spoza Polski i UE. Nasza współpraca jeśli negocjacje końcowe zakończą się pozytywnie znacznie powiększy liczbę użytkowników mPay o obywateli Ukrainy i innych krajów europejskich, będąc jednocześnie odpowiedzią na ich cyfrowe potrzeby w codziennym życiu. Oprócz tego usprawni transakcje transgraniczne poprzez zmniejszenie kosztów dla firm i osób fizycznych. Przyniesie też korzyści obu gospodarkom, niwelując bariery między Ukrainą i UE. To krok naprzód w międzynarodowym rozwoju naszej spółki” – powiedział CEO mPay Andrzej Basiak, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo strony będą współpracować w zakresie ulepszenia obecnych produktów i usług mPay w celu zwiększenia rentowności oraz wprowadzenie nowych produktów mających duże znaczenie przy tworzeniu nowych transgranicznych produktów i usług finansowych między Ukrainą a Polską. W ramach przyszłej współpracy pomiędzy mPay a MTB Bank, strony przewidują przystąpienie mPay do Międzynarodowego Systemu Płatniczego MTB Money prowadzonego przez MTB Bank na podstawie zezwolenia Narodowego Banku Ukrainy służącym min. do transferu środków i płatności na Ukrainę z Polski i innych krajów, podano.

„Biorąc pod uwagę 1,5-milionową diasporę ukraińską w Polsce i kilkumilionową w Europie oraz know-how w Międzynarodowych Systemach Płatniczych MTB Banku to jest to potencjalnie bardzo ważna relacja dla rozwoju mPay w Polsce i na arenie międzynarodowej” – czytamy także.

Negocjacje dotyczące objęcia 9,99% w kapitale mPay powinny zakończyć się do 31 maja 2024 r. Większe zaangażowanie kapitałowe wymaga uzyskania uprzedniej zgody Narodowego Banku Ukrainy. mPay zastrzega, że jest Krajową Instytucją Płatniczą i objęcie w kapitale ponad 20% wymagałaby uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Strony deklarują, że po zakończeniu negocjacji umowa objęcia akcji nowej emisji zostanie podpisana do 30 czerwca 2024 roku, wskazano dalej.

MTB Bank z siedzibą w Odessie, to komercyjny bank licencjonowany i nadzorowany przez Narodowy Bank Ukrainy. Jest członkiem międzynarodowych organizacji Płatniczych Visa, Mastercard, UnionPay oraz rozwija nowatorski Międzynarodowy System Płatniczy MTB Money w celu poszerzania usług przekazów pieniężnych w Europie.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews