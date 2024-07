mPay, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, dokonał nabycia 60% udziałów w spółce Paymatic, podała spółka. Celem transakcji jest wzmocnienie kanału rozwiązań płatniczych dla B2B – część projektów i nowych produktów będzie wykonywane przez Paymatic.

„Paymatic sp. z o.o. została założona w 2020 r. przez Karola Zielinskiego, który obecnie jest jej prezesem zarządu. mPay wzmacniając kanał rozwiązań płatniczych dla B2B, będzie teraz część projektów i nowych produktów wykonywał przez Paymatic sp. z o.o., a jeśli będą one wymagały licencji płatniczej to będą świadczone przez mPay w modelu PaaS (Payments as a Service)” – czytamy w komunikacie.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews