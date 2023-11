mPay zawarł umowę z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na świadczenie usług obejmujących m.in. udostępnianie oferty przewoźnika oraz prowadzenie sprzedaży biletów na wszystkie połączenia realizowane przez PKP SKM oraz Polregio w województwie pomorskim za pośrednictwem aplikacji mPay, podała spółka.

„Podpisanie umowy z PKP SKM jest bardzo znaczącym uzupełnieniem oferty mPay w woj. pomorskim i spowoduje znaczny wzrost sprzedaży biletów kolejowych, które biorąc pod uwagę wolumen oraz zaproponowaną marżę, poprawią wyniki spółki. Spółka spodziewa się również, że wprowadzanie biletów SKM spowoduje ogólnie zwiększenie popularności i używania aplikacji mPay w aglomeracji trójmiejskiej i woj. pomorskim” – czytamy w komunikacie.

PKP SKM to przewoźnik kolejowy specjalizujący się przewozach aglomeracyjnych w województwie pomorskim. W 2022 r. przewiózł prawie 44 mln pasażerów, co czyni go pod względem ilości sprzedanych biletów czwartym największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews