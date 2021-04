mPay pozyskał w ramach emisji akcji 5,5 mln zł, co zapewnia wypełnienie umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS, poinformował prezes Andrzej Basiak.

„W ramach emisji pozyskaliśmy kapitał, który zapewnia nam wypełnienie Umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS, o podpisaniu której informowaliśmy w styczniu br. Dodatkowe finansowanie pozwoli nam wprowadzić bardzo szybko kilka nowych, ciekawych produktów dla naszych klientów” – powiedział Banasiak, cytowany w komunikacie.

5,5 mln zł od inwestorów trafiło do mPay w ramach nowej emisji akcji. Największy pakiet objął Fundusz Solution One, zarządzany przez Tomasza Piwońskiego.

„Zależało nam na tym, aby wśród nowych akcjonariuszy mPay znalazły się tzw. ‚smart money’. Z naszej perspektywy to bardzo istotne, aby wartość dla spółki wnoszona przez akcjonariusza nie sprowadzała się wyłącznie do opłacenia kapitału, ale też przekładała się na dynamiczny rozwój i generowanie synergii. Strategia biznesowa mPay opiera się na mocnych fundamentach i perspektywicznych projektach. Z tego powodu stawiamy na współpracę z partnerami, którzy gwarantują nam maksymalne wykorzystanie naszych możliwości. W tym kontekście pewne jest, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa” – dodał Basiak.

„Naszą strategią jest angażowanie się w spółki, które mają ogromny uśpiony potencjał, który może zostać uwolniony m.in. dzięki naszemu wsparciu. Zainwestowaliśmy w mPay, ponieważ uważam, że jesteśmy w stanie wesprzeć biznes nie tylko kapitałowo, ale przede wszystkim biznesowo. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać zarząd do kilku innowacyjnych inicjatyw i kooperacji. Do spółki przekonał nas potencjał wynikający z łączenia klientów detalicznych mPay z możliwością wygodnego inwestowania przez Biuro Maklerskie, co jest bardzo unikalne w Polsce, a coraz powszechniejsze na świecie. Jestem przekonany, że rynek dość szybko zweryfikuje trafność naszej decyzji. Fintechy na całym świecie są wyceniane bardzo wysoko, branża bankowa ma w dalszym ciągu sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o innowacje” – powiedział zarządzający Solution One Tomasz Piwoński.

W marcu br. mPay otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na rozszerzenie zakresu świadczonych usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. W ten sposób spółka zyskała możliwość inicjowania transakcji płatniczych (PIS), świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), a także realizacji przekazów pieniężnych. W lutym br. podobna decyzja została wydana dla Grupy Lew, która jest większościowym akcjonariuszem mPay.

W br. mPay uruchomił pierwszą na rynku platformę pożyczkową, gdzie cały proces – od zapewnienia dostępu do oferty równoznacznej z przyznaniem finansowania „od ręki”, aż po spłatę zobowiązania – odbywa się tylko i wyłącznie w aplikacji mobilnej. Spółka, jako pierwszy niebankowy podmiot na rynku, wprowadziła również potwierdzanie tożsamości przez selfie. W tej samej aplikacji, klienci zyskali dostęp do wielu innych pomocnych funkcjonalności, podkreślono w materiale.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews