W roku 2023, marka mPay kontynuowała efektywne wdrażanie strategii transformacji w super aplikację fintechową. Efektem tych działań był wzrost liczby klientów korzystających z aplikacji, rozszerzenie oferty usług i produktów, jak również zwiększenie obrotów w porównaniu do roku ubiegłego. Zostało to zrealizowane dzięki znacznej modernizacji aplikacji oraz rozpoczęciu działań w zakresie B2B poprzez udostępnianie mechanizmów finansowych i płatniczych innym podmiotom B2B za pośrednictwem API.

– Rok 2023 upłynął pod znakiem rozwoju w kierunku superaplikacji firntechowej. Poza stałą pracą nad rozwojem naszego głównego biznesu, czyli rozwojem portfolio miast, w których świadczymy usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za parkowanie, podpisaliśmy szereg ważnych umów, w tym na przewozy regionalne z POLREGIO, LiveKid, GPW i GPW Private Market w zakresie weryfikacji tożsamości i wiele innych, rozwijających portfolio usług finansowych. – opowiada Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay.

Na koniec 2023 roku liczba kont użytkowników aplikacji mPay przekroczyła 1,45 mln. Spółka także zrealizowała szereg działań umożliwiających jej pozycjonowanie ją w segmencie podmiotów z branży FinTech. Strategia ukierunkowana na przemianę w superaplikację Fintechową zaowocowała zaoferowaniem użytkownikom aplikacji i klientom biznesowym licznych innowacyjnych rozwiązań finansowych i płatniczych.

– Imponujące tempo prac nad wdrażaniem kolejnych funkcji w aplikacji mPay, zarówno z głównego biznesu, jak i Fintechu dla B2C czy B2B pozwala mi sądzić, że podjęte kroki pozwolą aktywnie zwiększać liczbę użytkowników aplikacji, aktywizować bieżących, czy budować pozycję zaufanego partnera biznesowego w branży Fintech. Co doprowadzi do stałego wzrostu przychodów i zysków spółki w 2024 roku. – dodaje Andrzej Basiak

W 2023 roku Spółka mPay postawiła na mocny rozwój rozpoznawalności marki. Wykonano specjalistyczne badania marketingowe, a na podstawie otrzymanych wniosków Spółka przygotowała nową strategię marketingową na 2024 rok. Jednym z jej filarów jest wsparcie przez znaną osobę ze świata sportu oraz influencerów. W trakcie roku mPay rozpoczął rozmowy z Jakubem Błaszykowskim. Podjęte działania doprowadziły do podpisania umowy na użyczenie wizerunku Jakuba Błaszczykowskiego do promocji marki mPay.

mPay wygenerował 36,34 mln zł przychodów w 2023 r., co oznacza wzrost o 33,2 % wobec 27.3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 0,7 mln mln zł i był wyższy o 69,5% od wyniku z 2022 roku, a zysk netto 0,28 mln zł, co stanowi wzrost 87% w stosunku do wyniku z 2022 r.



Wybrane dane finansowe mPay w 2023

Spółka spodziewa się, że do końca 2025 r. niemal połowa planowanych przychodów prowizyjnych może pochodzić z usług fintechowych oferowanych przez spółkę, co zostanie osiągnięte przez istotnych wzrostów w liczbie i wartości przetwarzanych transakcji płatniczych a tym samym istotnie powinna ulec zwiększeniu w ciągu najbliższych 2 lat marżowość. Dlatego mPay dalej sukcesywnie będzie rozwijać portfolio produktów zarówno dla użytkowników aplikacji, jak i partnerów B2B oraz aktywnie realizować strategię budowania świadomości marki wśród użytkowników.

Źródło: Spółka