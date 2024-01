Multilango – platforma umożliwiająca pracodawcom oferowanie nauki języków obcych jako benefitu pracowniczego – pozyskał 1,75 mln zł finansowania od funduszy Tar Heel Capital Pathfinder i Ekipa Investments oraz prywatnego inwestora, podała spółka.

„Wierzymy, że podejście do nauki języków obcych jako korzyści pracowniczej ma ogromny potencjał. Platforma Multilango.com dostarcza narzędzi do skutecznego rozwijania umiejętności językowych pracowników, tym samym tworząc wartość dla firm poprzez promowanie różnorodności i globalnej komunikacji w miejscu pracy. Jesteśmy pewni, że ta oferta zmieni sposób, w jaki korporacje myślą o rozwoju językowym pracowników – powiedział partner zarządzający Ekipa Investments ASI Maciej Siemaszko, cytowany w komunikacie.

„Benefity pracownicze stały się nieodłącznym elementem walki o względy pracownika. Nauka języków obcych wyróżnia się tu na tle rynkowych standardów: spotyka się ją rzadziej niż np. świadczenia medyczne czy sportowe i jako jeden z nielicznych rodzajów benefitów niesie za sobą dodatkową wartość dla pracodawcy, pozwalając pracownikowi poszerzać kompetencje przydatne dla organizacji. Multilango odpowiada więc na ważną potrzebę rynku i może pochwalić się doświadczonym zespołem założycielskim, dlatego z przyjemnością zainwestowaliśmy w ten projekt” – dodał partner zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder Radosław Czyrko.

Multilango to platforma dla przedsiębiorców, którzy chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników i zaoferować im benefit w postaci nauki języków obcych. W ramach abonamentu pracownik może uczyć się jednego lub kilku wybranych przez siebie języków. Nauka odbywa się online w formule jeden na jeden, a nauczycielami są doświadczeni lektorzy dopasowani do potrzeb i poziomu zaawansowania użytkownika.

„Jesteśmy elastyczni i oprócz brania pod uwagę trendów rynkowych poszerzamy ofertę o języki, na które nasi klienci zgłaszają zapotrzebowanie. Informacje zwrotne, jakie od nich otrzymujemy pokazują, że taki rodzaj benefitu jest na rynku bardzo potrzebny. Potwierdzają to badania, według których około dwie trzecie pracowników z pokoleń Y i Z chce mieć możliwość skorzystania z benefitu w postaci nauki języka obcego. A to właśnie te pokolenia do 2025 roku zdominują rynek pracy” – wskazał współtwórca i chief commercial officer w Multilango Cezary Chałupa.

Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki w pierwszej kolejności na zwiększenie obecności na rynku i skalowanie sprzedaży, a także na dalszy rozwój funkcjonalności produktu, w tym prace nad wykorzystaniem uczenia maszynowego i funkcji rozpoznawania mowy.

Obecnie platforma oferuje dostęp do lektorów szesnastu różnych języków, od angielskiego i niemieckiego do mniej popularnych, takich jak koreański czy japoński. Założyciele Multilango podkreślają jednak, że ta lista będzie się wydłużać.

Klientami spółki są przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym brandy takie jak Atman, Daimler Trucks Polska czy Canal+.

Nowi inwestorzy dołączają do funduszu Czysta3.VC, który wcześniej zainwestował w Multilango. Łącznie startup pozyskał dotychczas prawie 3 mln zł finansowania, podano.

Tar Heel Capital Pathfinder to fundusz venture capital i venture buildingowy, współtworzący globalne biznesy technologiczne.

Notowana na NewConnect Ekipa to największa w Polsce firma odpowiedzialna za dostarczanie rozrywki online. W związku z dynamicznym rozwojem grupy influencerskiej Ekipa oraz chęcią rozbudowy działań w nowych branżach, w 2020 r. powstała Ekipa Holding S.A. Do grupy kapitałowej została przeniesiona cała działalność operacyjna oraz powołane zostały podmioty wyspecjalizowane w nowych branżach, aby uzupełnić i rozwijać spółkę. Podstawowym celem firmy jest dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach.

Źródło: ISBnews