Zarząd Murapolu oraz akcjonariusz sprzedający – tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. podjęli decyzję o odwołaniu oferty publicznej akcji z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe, podała spółka. Rozważą możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą lepsze.

Decyzja o odwołaniu oferty jest wypadkową ostatnich kilku dni i powstałych uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach finansowych, podano.

„Wpływ na nią miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa pod nazwą Omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało istotny wpływ na nastroje inwestorów. W ostatnim miesiącu zarówno indeks szerokiego rynku WIG, jak i WIG Nieruchomości zanotowały spadki rzędu 10%, podczas gdy wartość europejskiego indeksu zmienności VSTOXX wzrosła o 85,3%” – czytamy w komunikacie.

Murapol nie wyklucza przeprowadzenia IPO, jeśli warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające.

„Zarząd Murapol S.A. oraz akcjonariusz sprzedający są przekonani o atrakcyjności modelu biznesowego Grupy Murapol oraz znaczących perspektywach jej wzrostu. Rozważą możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające” – czytamy także.

Decyzja o odwołaniu oferty publicznej sprawia, że zapisy złożone na akcje oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty, zaznaczono.

Oferta publiczna do 14 280 000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego Murapolu, rozpoczęła się 22 listopada od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje od 23 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 40 zł za akcję. Pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW przewidziany został na ok. 8 grudnia 2021 r.

Oferta obejmowała do 14 280 000 istniejących akcji (w tym z opcji nadprzydziału), stanowiących do 35% kapitału zakładowego spółki, należących do większościowego akcjonariusza, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. – podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.

