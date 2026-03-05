Na rynku GlobalConnect zadebiutowały trzy fundusze ETF: Global X Silver Miners UCITS ETF, iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF i iShares Core MSCI World UCITS ETF – oraz cztery spółki notowane na nowojorskich giełdach NYSE i Nasdaq: Eli Lilly & Co, Micron Technology, Exxon Mobil oraz Oracle, podała GPW. Tym samym oferta GlobalConnect obejmuje obecnie 48 spółek oraz 6 zagranicznych funduszy ETF.

„Rozwój oferty GlobalConnect o kolejne spółki i fundusze ETF pozostaje dla nas bardzo ważnym kierunkiem działania. Chcemy, aby platforma była atrakcyjnym mostem łączącym polskich inwestorów z rynkami zagranicznymi i odpowiadała na rosnące zainteresowanie aktywami, które zyskują na popularności globalnie. Systematyczne rozszerzanie oferty pozwala nam udostępniać coraz szersze możliwości inwestycyjne i wzmacnia rolę GPW jako miejsce pierwszego wyboru dla portfeli inwestycyjnych polskich inwestorów” – powiedział członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Michał Kobza, cytowany w komunikacie.

Animatorem nowych instrumentów jest Santander Bank Polska.

Rynek GlobalConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 2022 roku, umożliwia inwestorom dostęp do zagranicznych akcji oraz funduszy ETF notowanych w polskich złotych. Jego celem jest ułatwienie inwestowania w globalne aktywa poprzez zapewnienie przejrzystości, płynności oraz prostych zasad obrotu, wspierając tym samym dywersyfikację portfeli inwestycyjnych oraz integrację polskiego rynku kapitałowego z rynkami międzynarodowymi, przypomniała Giełda.

Źródło: ISBnews