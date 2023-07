Po wyjątkowo pozytywnych nastrojach w czerwcu, możliwa jest obecnie korekta spadkowa na GPW, jednak w średnio- i długoterminowej perspektywie polski rynek akcji powinien pozostać relatywnie silny, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.

„Czerwcowe solidne zachowanie na giełdach, będące zaprzeczeniem znanego rynkowego przysłowia 'sell in may and go away’, doprowadziło do kolejnej fali euforii/chciwości na wskaźnikach mierzących rynkowe nastroje. Naturalnym są więc pojawiające się coraz częściej pytania czy rozpoczęty na jesieni 2022 r. trend wzrostowy może trwać nadal. W naszej ocenie, po tak dobrym okresie, realizacja zysków byłaby czymś naturalnym, a potencjalne rynkowe spadki traktowalibyśmy jako korektę. W średnio- i długoterminowej perspektywie nadal pozostajemy optymistyczni co do relatywnej siły polskiego rynku akcji” – napisał Siwek w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

„Na nasz optymizm wpływa kilka czynników. Pierwszy to fakt, iż cześć wskazywanych od dłuższego czasu lokalnych ryzyk (głównie dotyczących sektora bankowego) wpływających na niepewność, jest już za nami. Coraz krótszy okres, który pozostał do wyborów parlamentarnych będzie sprawiał, że również pozostałe zagrożenia, dotyczące dodatkowych obciążeń przestaną budzić strach, bo o ile się pojawią, to będzie można je skwantyfikować. Kolejny element to atrakcyjne poziomy wycen wielu spółek, co potwierdzają ogłaszane w ostatnim czasie liczne wezwania (STS Holding, Ciech, TIM, Alumetal). Dodatkowo notowania wspierać powinny napływy do funduszy PPK i pojawiające się nabycia na polskich funduszach akcji jak również obserwowana ostatnio poprawa sentymentu i powrót na GPW inwestorów zagranicznych” – dodał zarządzający.

Zwrócił uwagę, że w czerwcu indeks polskich blue-chipów WIG20 zyskał 8,9%. Uwzględniając umocnienie polskiego złotego w ujęciu dolarowym wynik ten to aż 14,1% (23,6% YTD), co uplasowało go na 3. miejscu w horyzoncie miesięcznym i 9. od początku roku wśród 92 głównych indeksów na świecie grupowanych przez Bloomberga.

„Po ostatnim okresie lepszego zachowania mniejszych spółek, czerwiec przyniósł zmianę tej tendencji, nie znaczy to jednak, że inwestujący w tą klasę aktywów mają na co narzekać. Grupujący najmniejsze spółki sWIG80 powiększył tegoroczne zyski o 4,6% do 27,9% od początku roku. mWIG40 wzrósł odpowiednio 7,3% w horyzoncie miesięcznym i 18,5% w pierwszym półroczu 2023 roku” – wskazał Siwek.

Najistotniejszym kontrybutorem był sektor bankowy, rosnąc na przestrzeni ostatniego miesiąca o 14,5%. Wzrost ten odbywał się w atmosferze oczekiwania na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF (15 czerwca).

„Wyrok ten okazał się zgodny z oczekiwaniami i potwierdził niekorzystną dla banków opinię rzecznika generalnego, co dla sektora oznaczać będzie dodatkowe ok. 40 mld zł rezerw. Fakt ten nie przeszkodził jednak w żaden sposób, a nawet był dodatkowym paliwem do wzrostów dla banków frankowych. Millennium, będące jednym z banków z największą ekspozycją na problem frankowy, wzrosło po ogłoszeniu wyroku o ok. 22%. Notowania banków wspierały także pojawiające się coraz częściej sygnały, że potencjalna kolejna odsłona wakacji kredytowych, będzie zawierała limit dochodowy, co znacząco zmniejszy obciążenia sektora” – napisał zarządzający.

Pozytywnie wyróżniał się także WIG Gry, notując zwyżki o 20,3%, głównie za sprawą wzrostów na akcjach CD Projektu.

„Prezentacja dodatku do 'Cyberpunka’, 'Phantom Liberty’ spotkała się z pozytywną reakcją rynku. Gdy dodamy do tego relatywnie dużą ilość krótkich pozycji na akcjach spółki i proces ich zamykania, obserwowaliśmy klasyczny proces tzw. 'short squeeze’, który dodatkowo wzmocnił dynamikę fali wzrostowej. W sektorze tym pozytywnie wyróżniały się także akcje 11b Studios, rosnąc w czerwcu o ponad 14%. Zarząd spółki na corocznej konferencji wynikowej ogłosił, że po latach spędzonych na tworzeniu gier, lata 2023 oraz 2024 będą okresem ich dostarczenia” – czytamy dalej.

