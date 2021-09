Dzisiaj rano WIG20 notuje techniczny spadek związany z „odcięciem” bardzo wysokiej dywidendy na akcjach PZU. WIG i zdecydowana większość indeksów branżowych rośnie. Dominuje atmosfera wyczekiwania na dane o inflacji konsumenckiej z USA.

Wczoraj na GPW posiadacze akcji PZU zyskali prawo do dywidendy. Wyjątkowo wysokiej, ponieważ spółka wypłaci 3 mld złotych z zysku za 2019 i 2020 rok, co daje 3,5 zł za akcje. Po korekcie historycznych wartości na wykresie, wzrosty które widzimy dzisiaj na akcjach PZU powodują, że kurs notuje historyczne szczyty. Ewentualne wyraźne przebicie poziomu 39 złotych na zamknięciu sesji może być odebrane przez inwestorów jako sygnał kolejnego długoterminowego impulsu wzrostowego. Warto podkreślić, że w przedziale (po rewizji kursów) 28,52 – 38,81 zł akcje PZU przebywały w latach 2017-2020. Ponadto spadek z dołka pandemicznego został wyznaczony dokładnie w okolicach dna z 2016 roku. Są to więc bardzo solidne podstawy do optymizmu na wykresie w długim terminie, w przypadku przebicia poziomu 39 złotych.

Na dzisiejszej sesji emocje powinien również zapewniać kurs JSW. Kilkanaście ostatnich sesji pokazało bardzo dużą zmienność. Kurs doszedł już jednak do dna ze stycznia 2017 roku. Jest to pierwszy poważniejszy poziom oporu. Nie można się więc dziwić, że kupujący są wstrzemięźliwi lub pojawiają się chętni do zredukowania zyskownych pozycji. Strefa oporu jest zresztą bardzo szeroka. Dopiero wyraźne złamanie okolic 61 złotych może świadczyć o uporaniu się z poziomami oporów, które były wsparciem dla kursu w 2017 i 2018 roku. Warto też obserwować arkusz krótkich pozycji szczególnie, gdy retoryka o braku długoterminowych perspektyw dla elektrowni węglowych w Unii Europejskiej dominuje w mediach.

Oprócz spółek z WIG20 sporo dzieje się na akcjach drugiej linii. W poniedziałek aż na 17 spółkach wolumen był co najmniej 5x wyższy niż średnia z 10 sesji: ANSWEAR, CORMAY, DGA, EKOEXPORT, IFCAPITAL, KOMPAP, LABOPRINT, MBWS, MLPGROUP, NOVAVISGR, POLWAX, PROJPRZEM, RANKPROGR, SANOK, SATIS, SKYLINE, SLEEPZAG.

Dzisiaj w USA opublikowane zostaną dane o inflacji konsumenckiej. Miesięczne CPI ma wzrosnąć o 0,4% co da roczne wskazanie na poziomie 5,3%. To mogą być kluczowe dane decydujące o przebiegu drugiej części sesji na GPW. W kwestii wzrostów cen warto też zwrócić uwagę, że zmieniono klasyfikację „Nicholasa” z tropikalnej burzy do huraganu kategorii 1. Zmierza on do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, a możliwe ulewne deszcze i powodzie spowodują duże zakłócenia dostaw ropy i gazu.

Niepokojącą sytuację mieliśmy wczoraj w związku z gigantem detalicznym Wallmark. Światowe agencje opublikowały wczoraj wiadomość o współpracy spółki z Litecoin. Spowodowało to bardzo szybki i pokaźny wzrost kursu kryptowaluty. Spółka poinformowała, że nie ma żadnej wiedzy o wspomnianym komunikacie prasowym i podkreśliła, że „nie ma żadnego związku z Litecoinem”. Prawdopodobnie więc cała akcja (fake news) miała na celu sztuczne podniesienie kursu. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że kryptowaluty powinny być szybko objęte nadzorem takim samym jak inne instrumenty finansowe.

Źródło: ISBnews / Łukasz Wardyn, CMC Markets