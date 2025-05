Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach wyniosła 3,1 mld euro (łącznie 17 debiutów) w pierwszym kwartale 2025 roku, wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W Warszawie w pierwszym kwartale przeprowadzono dwa debiuty – na głównym rynku GPW zadebiutowała Diagnostyka, która uplasowała ofertę w wysokości 1,7 mld zł i była 4. największym IPO w Europie, zaś na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Inside Park.

Jak podkreślono w raporcie „IPO Watch EMEA”, kurs akcji Diagnostyki w pierwszym dniu notowań wzrósł o 24%, co stanowi jeden z najlepszych wyników w historii GPW.

„To był naprawdę dobry kwartał dla polskiego rynku – w tym okresie WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 19% i 21% (mWIG40 – 15%; sWIG80 – 11%), w marcu indeks WIG zbliżył się do historycznego poziomu 100.000 punktów, a IPO Diagnostyki (4. największe w Europie) było niezwykle istotne dla polskiej giełdy. Natomiast kilka dni po zakończeniu pierwszego kwartału, wraz z ogłoszeniem przez USA pakietu nowych ceł, rynki zanurkowały, a indeks niepewności osiągnął poziomy z czasów pandemii. Parę dni później, administracja Donalda Trumpa zawiesza podwyższone cła na 90 dni, a rynki biorą głęboki oddech i odreagowują kilkuprocentowymi wzrostami. W takich warunkach inwestorzy zachowują ostrożność, która bezpośrednio przekłada się na spadek aktywności na rynku pierwotnym. Liczę, że polityka administracji PDT zostaną szybko zweryfikowane, bo szkoda byłoby całkowicie zaprzepaścić tak dobrego początku roku” – powiedział dyrektor PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych Kamil Wardzyński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z raportem PwC , początek I kw. roku 2025 przyniósł pozytywne nastroje wśród inwestorów, których powodem były wzrosty akcji na europejskich parkietach. W tym samym czasie odnotowano też istotną rozbieżność pomiędzy europejskimi a amerykańskimi rynkami. Kiedy giełdy europejskie wzrosły średnio o ponad 5%, indeks S&P 500 spadł o 5% w I kw. Ta rozbieżność była w dużej mierze spowodowana czynnikami makroekonomicznymi w USA, niepewnością wokół ceł oraz ostrożniejszym podejściem wobec akcji spółek technologicznych i AI, które w 2024 roku gwałtownie rosły (akcje tzw. „Magnificent 7”, czyli Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia i Tesla, spadły o 15% w pierwszym kwartale 2025 roku).

Pomimo gwałtownego wzrostu zmienności pod koniec marca, w I kw. br. na europejskich giełdach zadebiutowało 17 spółek, co jest nieznacznie lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy odnotowano 13 IPO. Natomiast sama wartość transakcji była niższa o 35% (3,1 mld euro, w porównaniu z 4,8 mld euro wartości ofert osiągniętych w I kw. ub.r.). W I kw. roku 2025 największym IPO była oferta Asker Healthcare o wartości 823 mln euro (Nasdaq Nordic Stockholm). Kolejno uplasowały się HBX Group, (debiut na BME o wartości blisko 750 mln euro) oraz Röko AB, które również zadebiutowało w Sztokholmie z ofertą o wysokości 482 mln euro, podano.

„Już od dłuższego czasu oczekiwanie na długotrwałą stabilność ekonomiczną i polityczną przypomina czekanie na Godota. Niemniej, rynki otwierają okna transakcyjne w momentach niższej niepewności i coraz więcej emitentów oraz inwestorów przyjmuje strategię gotowości na optymalny moment realizacji transakcji. Co jest zarówno dobrą taktyką, jak również sygnałem ze strony emitentów, że IPO jest elementem szerszej, przemyślanej strategii rozwoju (oraz w przypadku funduszy – wyjścia z inwestycji). Debiuty giełdowe będą w tym roku szukały swoich szans i okresów, w których możliwa będzie realizacja transakcji na optymalnych warunkach. Kluczowe przy tym będzie solidne przygotowanie do IPO, utrzymanie stanu gotowości pozwalające zachować elastyczność co do terminu debiutu, jak również skupienie się na maksymalizacji wartości biznesu dla akcjonariuszy” – skomentował partner PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych Bartosz Margol.

Począwszy od I kwartału 2024 roku, raport IPO Watch Europe został zastąpiony przez IPO Watch EMEA, który w ramach analizy rynku IPO, poza Europą, obejmuje także regiony Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Raport IPO Watch EMEA obejmuje debiuty na głównych giełdach w regionie EMEA (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii, Szwajcarii, Bliskiego Wschodu oraz Afryki) i jest publikowany kwartalnie. Raport obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD, dane nie obejmują debiutujących na giełdach funduszy zamkniętych, firm zajmujących się rozwojem biznesu (tzw. Business Development Companies) oraz transakcji na rynkach nieregulowanych.

Źródło: ISBnews