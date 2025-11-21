NanoGroup przyjęło „Strategię Rozwoju NanoGroup SA na lata 2026-2028”, która zakłada m.in. zawarcie co najmniej dwóch dużych umów partneringowych, posiadanie minimum 10 aktywnie rozwijanych projektów w portfolio oraz wejście spółki do TOP 3 największych polskich grup biotechnologicznych pod względem wartości rynkowej do 2028 r.

„Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej grupy biotechnologicznej, która łączy bezpieczne innowacje z przewidywalnymi zwrotami, oferując inwestorom regularne i cykliczne dostarczanie wartości, przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa inwestycji” – powiedział prezes Przemysław Mazurek, cytowany w komunikacie poświęconym strategii.

Realizacja strategii opierać się będzie na następujących filarach:

– budowa zdywersyfikowanej grupy biotechnologicznej poprzez konsolidację mniejszych spółek projektowych w modelu share-swap, przy zachowaniu autonomii badawczo-rozwojowej,

– aktywne kształtowanie zbalansowanego portfolio projektów poprzez: (a) wykorzystywanie różnorodnych strategii rozwojowych projektów (np. przełomowa innowacja, Value Added Medication, Repurposing, Rediscovery); (b) wykorzystywanie uproszczonych ścieżek rejestracyjnych (np. FDA 505(b)2, orphan drug designation, MUMS), (c) obecność w różnych kategoriach rejestracyjnych (np. produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty lecznicze weterynaryjne),

– koncentracja na wykorzystywaniu potencjału partneringowego projektów oraz wybór nowych projektów skoncentrowanych na partnering w przewidywalnym horyzoncie czasowym 2-3 lat,

– zarządzanie wartością projektów w oparciu o rNPV, zapewniające przejrzystą alokację kapitału i lepsze przygotowanie do negocjacji partneringowych,

– synergie kosztowe i operacyjne dzięki centralizacji usług administracyjnych i grantowych przy jednoczesnym wsparciu zespołów projektowych, wymieniła spółka.

„NanoGroup rozwija zbalansowane portfolio projektów, wykorzystując różnorodne strategie rozwojowe – koncentrując swoją uwagę na przełomowych innowacjach, lekach o wartości dodanej (Value Added Medications – VAM) oraz projektach o charakterze repurposing i rediscovery. Grupa chce działać w wielu kategoriach rejestracyjnych, obejmujących produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz produkty weterynaryjne, i maksymalnie wykorzystywać uproszczone ścieżki regulacyjne, takie jak FDA 505(b)(2), Orphan Drug Designation czy np. MUMS. Kluczowym elementem strategii jest koncentracja na projektach o wysokim potencjale partneringowym i wyborze rozwiązań z możliwością zawarcia takiej umów w horyzoncie 2-3 lat” – czytamy dalej.

NanoGroup prowadzi zarządzanie wartością projektów w oparciu o dane, z wykorzystaniem audytowanych modeli rNPV, co wspiera racjonalną alokację kapitału oraz skuteczniej przygotowuje do prowadzenia negocjacji partneringowych. Dodatkowo NanoGroup zamierza wykorzystywać synergie kosztowe i operacyjne dzięki centralizacji usług wsparcia administracyjnego i grantowego. Podejście to polega na wsparciu, nie integracji i ma pozwolić zachować spółkom niezależność badawczą, a w praktyce pozwolić skoncentrować się na szybszym rozwoju projektów. Strategia przewiduje także możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w sektorze biotechnologii oraz dalszą konsolidację najbardziej perspektywicznych projektów i spółek, umacniając pozycję NanoGroup jako wiodącej, zdywersyfikowanej grupy biotechnologicznej w Polsce, podkreślono.

„W NanoGroup zwiększamy wartość oczekiwaną dla inwestora dzięki stabilnemu finansowaniu, dobrze zdywersyfikowanemu portfelowi projektowemu oraz jasnej strategii nastawionej na szybkie partnerstwa. Pozyskiwanie kapitału od dużych inwestorów pozwala finansować projekty aż do średnich i późnych faz rozwojowych przed rozpoczęciem partnerstwa, a regularne umowy partneringowe i revenue-share zapewnią docelowo stabilne źródło przychodów” – wskazał Mazurek.

„Równocześnie centralizacja usług administracyjnych i grantowych odciąża naukowców, umożliwiając skoncentrowanie zasobów na innowacjach, a wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach międzynarodowej sieci kontaktów zwiększa globalną obecność grupy” – dodał.

Spółka przypomina, że w polskim segmencie Value Added Medications ważnym krokiem jest emisja akcji Auxilius Pharma o łącznej wartości 15 mln zł. Połowa tej kwoty, tj. 7,5 mln zł, pochodzi od funduszu ff.VC ASI II, który dokonuje transakcji w imieniu NanoGroup, drugą część wnosi natomiast fundusz NCBR Investment Fund ASI w ramach koinwestycji.

„Największym potencjałem partneringowym w NanoGroup jest natomiast System NanOX – innowacyjny system umożliwiający długotrwałe przechowywanie i ciągłe monitorowanie nerek przeznaczonych do transplantacji. NanOX obejmuje trzy linie produktowe: NanOX Recovery Box – wyrób medyczny klasy 2b, jednorazowy set perfuzyjny (NanOX 4K Perfusion Sets) – wyrób klasy 2a oraz płyn perfuzyjny NanOX 4 Kidney Fluid – wyrób klasy 3. Optymalny moment partneringowy dla systemu NanOX to przełom 2026 i 2027 roku” – czytamy także.

Do 2028 roku NanoGroup planuje znaleźć się w pierwszej trójce polskich grup biotechnologicznych pod względem wartości rynkowej, posiadać co najmniej 10 aktywnie rozwijanych projektów i podpisać co najmniej dwie strategiczne umowy partneringowe. Wszystkie decyzje inwestycyjne będą oparte na audytowanych modelach wyceny rNPV, zapewniając transparentne i racjonalne zarządzanie wartością Grupy. Strategia odpowiada na kluczowe wyzwania polskiego sektora biotechnologicznego oraz rosnącą rolę modeli biznesowych opartych na przewidywalności, dywersyfikacji i partneringu, zakończono w informacji.

NanoGroup to polska grupa biotechnologiczna notowana na GPW w Warszawie od 2017 r., specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych terapii i technologii medycznych. Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe w obszarach biotechnologii, farmacji i medycyny regeneracyjnej, łącząc potencjał naukowy z doświadczeniem biznesowym.

Źródło: ISBnews