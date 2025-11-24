NanoGroup zakłada przejęcia młodych, polskich, niepublicznych firm biotechnologicznych w celu budowy zdywersyfikowanego portfela projektów, który ma pozyskiwać umowy partneringowe i docelowo zbudować stały pipeline przychodów z revenue share, poinformował CEO Przemysław Mazurek.

„Nasza strategia zakłada budowę grupy poprzez przejęcia młodych, polskich biotechów, które mają dobry poziom naukowy, ale zwykle cierpią na brak finansowania. Interesują nas mniejsze, niepubliczne spółki z obiecującym portfolio projektów, które mają realną szansę do szybkiego partneringu. W ten sposób chcemy mieć zdywersyfikowany portfel i docelowo, w dłuższym terminie zbudować stały pipeline przychodowy z tytułu revenue share” – powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

Dodał, że poza Auxilius Pharma „są podmioty, którym NanoGroup się przygląda, ale za wcześnie żeby mówić o liście takich podmiotów”.

„Dotychczas, przede wszystkim w trakcie budowy strategii potwierdzaliśmy z instytucjami finansowymi czy kierunek, który obraliśmy, jest atrakcyjny rynkowo, jaka jest z tego wartość dla nas, ewentualnych partnerów i inwestorów” – wskazał CEO NanoGroup.

Zgodnie z jego słowami firma chce osiągnąć obecność w różnych obszarach terapeutycznych i różnych ścieżkach rejestracyjnych. Prezes wymienił projekty lecznicze, wyroby medyczne i weterynaryjne.

„Transakcja z Auxilius Pharma to pierwszy krok w realizacji tej strategii. Jest to spółka, gdzie perspektywa partneringu to 2-3 lata” – zaznaczył CEO NanoGroup.

Ponadto w kwestii kluczowego projektu spółki – NanOX – Mazurek zaznaczył, że do końca stycznia spodziewa się zawarcia umowy otwierającej drogę do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji. W jego ocenie, okres IV kw. 2026 – I kw. 2027 to optymalny moment na pozyskanie umowy partneringowej.

„To wszystko po to, żeby zrealizować cel, jakim jest stworzenie najbardziej przewidywalnej i jednocześnie ponadprzeciętnie rentownej grupy biotechnologicznej w naszym regionie” – podsumował CEO NanoGroup.

W ubiegłym tygodniu NanoGroup przyjęło strategię rozwoju na lata 2026-2028, która zakłada m.in. zawarcie co najmniej dwóch dużych umów partneringowych, posiadanie minimum 10 aktywnie rozwijanych projektów w portfolio oraz wejście spółki do TOP 3 największych polskich grup biotechnologicznych pod względem wartości rynkowej do 2028 r.

Spółka podawała też wcześniej, że zawarła z FF Venture Capital (FFVC) umowę objęcia 5 953 uprzywilejowanych akcji imiennych FFVC łącznie za 7,5 mln zł, a FFVC zobowiązał się przeznaczyć te środki na objęcie 267 885 akcji Auxilius Pharma.

NanoGroup to polska grupa biotechnologiczna notowana na GPW w Warszawie od 2017 r., specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych terapii i technologii medycznych. Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe w obszarach biotechnologii, farmacji i medycyny regeneracyjnej, łącząc potencjał naukowy z doświadczeniem biznesowym.

Źródło: ISBnews