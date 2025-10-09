NanoGroup uzyskała zgodę akcjonariuszy na emisję akcji serii N o wartości 24,5 mln zł, podała spółka. Pozyskano już inwestorów zainteresowanych pokryciem większości emisji, w sierpniu NanoGroup podpisała bowiem umowy inwestorskie z 14 inwestorami, którzy zadeklarowali objęcie akcji o wartości 17 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na dalszy rozwój oraz komercjalizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym przede wszystkim systemu NanOX do zastosowania w transplantologii, a także na realizację planów związanych z rozbudową grupy.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez NWZ NanoGroup spółka uzyskała prawo do emisji do 9,8 mln nowych akcji serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2,5 zł, podano.

„Zgoda naszych akcjonariuszy na emisję akcji pozwoli nam zrealizować kolejne milestone’y na drodze do sukcesu naszej grupy. W pierwszej kolejności zamierzamy się skupić na systemie NanOX, w skład którego wchodzą płyn perfuzyjny NanOX 4 Kidney oraz urządzenie NanOX Recovery Box, które znajduje się na szczególnie zaawansowanym etapie rozwoju. Do końca roku zostaną zakończone badania w akredytowanej jednostce i kompletowanie dokumentacji technicznej, co pozwoli nam jeszcze przed końcem stycznia 2026 rozpocząć proces certyfikacji CE urządzenia. Jest to niezbędny krok do rozpoczęcia komercjalizacji Recovery Box, który, mamy nadzieję, nastąpi jeszcze w przyszłym roku” – powiedział prezes Przemysław Mazurek, cytowany w komunikacie.

„Ponadto w ostatnich miesiącach zainwestowaliśmy w spółkę Doto Medical i platformę aptamerową oraz podpisaliśmy kilka listów intencyjnych z podmiotami, których projekty wzbudziły nasze zainteresowanie. Nie wykluczamy, że część z pozyskanych środków zostanie przeznaczona na dalszą rozbudowę naszej grupy” – dodał.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na certyfikację urządzenia NanOX Recovery Box, innowacyjnego urządzenia do pozaustrojowej perfuzji nerek, umożliwiającego ich długotrwałe przechowywanie, regenerację i ciągłe monitorowanie. Urządzenie jest rozwijane jako część szerszego systemu – NanOX, którego celem jest zwiększenie liczby organów dostępnych do przeszczepienia. System obejmuje również syntetyczny płyn perfuzyjny NanOX 4 Kidney. Choć samo urządzenie może być sprzedawane samodzielnie, jego pełny potencjał ujawnia się w połączeniu z autorskim perfuzatem.

„Certyfikacja oraz komercjalizacja Systemu NanOX jest dla nas obecnie projektem priorytetowym, na który zamierzamy przeznaczyć dużą część środków z nadchodzącej emisji. Będzie to kolejny duży zastrzyk środków w tym roku. W sierpniu pozyskaliśmy prawie 23 mln zł od PARP w ramach programu FENG, z przeznaczeniem na rozwój naszego autorskiego płynu do perfuzji nerek – NanOX 4 Kidney. To pokazuje, że potencjał naszych projektów jest dostrzegany i doceniany przez ekspertów” – zakończył prezes.

NanoGroup powstała w 2016 r. w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews